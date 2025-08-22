Le duel entre Donald Trump et Jerome Powell s'apprête à passer au deuxième round. Le président de la Fed s'adressera au monde entier dans son discours à 16h, heure suisse. Les attentes sont grandes.

1/7 Jerome Powell et son épouse à leur arrivée jeudi à Jackson Hole. Photo: Getty Images

Nicola Imfeld

Ce vendredi n'est pas un jour comme les autres à Wall Street, ni à la Bourse suisse de Zurich d'ailleurs. Les investisseurs et les chefs d'entreprise ont les yeux rivés sur Jackson Hole, une vallée située à l'ouest de l'Etat américain du Wyoming.

C'est là que se déroule actuellement le Jackson Hole Symposium, la rencontre annuelle des principaux présidents des banques nationales. Le point culminant de la rencontre: le discours du président de la Fed Jerome Powell aujourd'hui à 16h (heures suisses).

C'est ici, dans les Rocheuses, que les tournants de la politique monétaire ont été annoncés à maintes reprises – et que les jalons pour l'économie mondiale ont été posés. Cette année, le chef de la banque centrale américaine pourrait aborder plusieurs points importants.

Le tournant des taux d'intérêt aura-t-il lieu?

D'une part, il y a bien sûr les taux d'intérêt. En Amérique, le taux directeur continue d'évoluer entre 4,25 et 4,5%, un niveau relativement élevé pour un pays occidental. A titre de comparaison, la Suisse a actuellement des taux d'intérêt nuls.

Jusqu'à présent, les investisseurs américains ont attendu en vain une baisse des taux cette année. Et cela pourrait bientôt changer. Selon les experts, il est possible que Jerome Powell annonce aujourd'hui un changement de cap et laisse entrevoir plusieurs baisses de taux pour l'automne ainsi que pour l'hiver et le printemps 2026.

Mais il y a une autre lecture possible. Les droits de douane punitifs de Donald Trump à l'échelle mondiale compliquent la situation de Jerome Powell. S'il baisse les taux trop tard, il augmente la pression sur le marché du travail américain, qui a connu une fin de printemps et un été difficile. S'il baisse les taux trop tôt, l'inflation pourrait devenir incontrôlable.

Powell va-t-il indirectement attaquer Trump?

Pour le président américain, d'éventuelles baisses des taux d'intérêt à l'automne arriveraient de toute façon trop tard. Quelques semaines seulement après son entrée en fonction, Trump voulait déjà de «grandes baisses de taux» et a menacé à plusieurs reprises Jerome Powell de le destituer. Et ce malgré le fait que la question de savoir si le président américain est autorisé à renvoyer le chef de la Fed est très controversée.

Dans une interview accordée à Fox News cette semaine, Trump a réitéré son aversion pour Jerome Powell, qu'il avait déjà qualifié de «loser» et d'«idiot». Il préférerait le «licencier immédiatement». Mais il ne voulait pas perturber les marchés, c'est pourquoi il ne l'a pas encore fait.

Il n'est pas exclu que Jerome Powell adresse aujourd'hui également des paroles indirectes à Trump. Se prononcera-t-il sur les intentions du président de contrôler la Fed, jusqu'ici indépendante? Et que pense-t-il des conséquences possibles des droits de douane punitifs de Trump?

Quelle est la prochaine étape pour le dollar?

Sur le plan politique, la situation est explosive. Sur le plan économique, outre les taux d'intérêt, la manière dont Powell entend soutenir le dollar devrait être encore plus intéressante.

Le billet vert s'est sensiblement affaibli au cours des derniers mois. Il est même tombé à un niveau historiquement bas par rapport au franc. Actuellement, un dollar vaut 81 centimes.

Une seule chose est claire avant le discours de Jackson Hole: il s'agira du dernier discours de Jerome Powell en tant que président de la Fed. Son mandat se termine en mai 2026, date à laquelle Donald Trump, qui avait choisi Powell lors de son premier mandat, pourra désigner son successeur.

Mais d'ici là, la parole de Jerome Powell fera encore foi – aujourd'hui pour la dernière fois sur la plus grande des scènes.