Le SC Freiburg et le milieu de terrain genevois ne font pas office de favoris contre Aston Villa et son coach Unai Emery, mercredi en finale de la C3. L'entraîneur espagnol sait comment gagner cette compétition.

AFP Agence France-Presse

Déjà vainqueur à quatre reprises de la compétition avec Séville et Villarreal, Unai Emery, «Monsieur Europa League», vise la passe de cinq à la tête d'Aston Villa, mercredi face au SC Freiburg à Istanbul où il espère offrir aux Villans un premier titre depuis plus de trente ans.

«L'Europe compte énormément pour moi. Tout d'abord, par gratitude envers le football européen et, surtout, envers les équipes avec lesquelles j'ai pu disputer des compétitions en Europe», a expliqué le coach de 54 ans au journal espagnol Marca. «À Séville, j'ai compris ce que la Ligue Europa représentait pour le club et les supporters. Ils m'ont transmis cet esprit de compétition, et nous l'avons remportée à trois reprises», a-t-il poursuivi.

Bonne fée du club de Birmingham, Emery, arrivé en 2022, aborde sa sixième finale de C3 dans le costume du favori, avec une équipe qui comprend des internationaux à toutes les lignes, comme le gardien des champions du monde argentins Emiliano Martinez, le latéral gauche français Lucas Digne et l'attaquant anglais Ollie Watkins, en très grande forme.

Déjà détenteur du record de victoires en Europa League (avec Séville en 2014, 2015 et 2016 et Villarreal en 2021, contre une défaite en finale avec Arsenal en 2019), le technicien espagnol a l'occasion de ramener Aston Villa sur le devant de la scène européenne, 34 ans après le sacre de 1982 en Coupe des clubs champions, et de conquérir un premier titre tout court depuis 1996 (Coupe de la Ligue).

«C'est une question de prestige»

Interrogé mardi sur ses secrets pour être le «roi de l'Europa League», il a répondu qu'il fallait se baser sur le même état d'esprit en finale qu'au cours de la saison. «C'est désormais une nouvelle étape, un nouveau moment et, espérons-le, un nouveau vainqueur», a-t-il dit, réfutant l'idée d'être le «roi» de cette compétition.

«C'est une nouvelle étape dans notre progression. Nous sommes passés de la Conference League à la Champions League, où nous avons atteint les quarts de finale contre le PSG, et nous voilà maintenant en finale de l'Europa League, a déclaré Emery. C'est une question de prestige, cela permet de repositionner le club en Europe, de rappeler à tout le monde que ce club a déjà remporté une Coupe d'Europe il y a plusieurs décennies, et de le réaffirmer comme une grande marque européenne».

A Istanbul, les Villans doivent mettre fin à une longue série d'échecs en finale: Coupe de la Ligue (2010, 2020) et Coupe d'Angleterre (2000, 2015). «On ne voudrait personne d'autre sur le banc que lui pour nous mener en finale européenne», a lancé mardi devant la presse Emiliano Martinez. Relégué en 2016 en Championship, revenu en 2019 en Premier League, Aston Villa s'est fait une place parmi les cadors anglais depuis l'arrivée d'Unai Emery en 2022.

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Départ catastrophique

Cette saison en Premier League, l'Espagnol, entraîneur méticuleux et ultra-populaire qui a connu deux années mitigées au PSG (2016-2018), a su redresser la barre après un départ catastrophique: trois nuls et deux défaites, avant d'enchainer de manière spectaculaire douze victoires en treize matches. Puis, il a maintenu l'équipe dans le haut de tableau pour décrocher, avant l'ultime journée, le précieux ticket pour la prochaine Ligue des champions.

En Angleterre, il jouit d'une réputation flatteuse pour ses accomplissements avec Aston Villa, club qu'il a récupéré en mauvaise posture au moment de remplacer Steven Gerrard en octobre 2022. Il a fait des miracles dès les premiers mois, sortant le club des griffes de la relégation pour l'emmener à la septième place finale, en empochant 15 victoires en 25 matches de Premier League. Emery a fait encore plus fort pour sa première saison complète sur le banc des «Villans» (2023-2024): une demi-finale de Conference League et une quatrième place en championnat, qualificative pour la C1.

Manzambi en grande forme

En face, Freiburg, 7e de Bundesliga, disputera lui la toute première finale européenne de son histoire après avoir renversé Braga, malgré une défaite au match aller. Les Allemands pourront notamment compter sur un Johan Manzambi en grande forme pour créer la surprise. Cette saison, le milieu offensif genevois a inscrit 7 buts et délivré 8 passes décisives.

«Nous savons bien qu'Unai Emery est l'entraîneur le plus titré de l'histoire de la compétition, mais c'était avec Séville et Villarreal. Nous n'avons donc pas analysé cela – seule son équipe d'Aston Villa nous intéresse», a assuré Maximilian Eggestein, le milieu de Freiburg.