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Le record de Granit Xhaka va-t-il tomber?
Johan Manzambi continue d'émerveiller l’Europe

Johan Manzambi continue son ascension fulgurante avec Fribourg. Le Genevois se rapproche désormais des plus grands clubs européens.
Publié: il y a 58 minutes
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Johan Manzambi ne cesse d'impressionner.
Photo: Icon Sport via Getty Images
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Bastien FellerJournaliste Blick

Jeudi soir, Johan Manzambi a encore un peu plus captivé l’Europe du football. Face à Braga, en demi-finale d'Europa League, le Genevois a une fois de plus brillé. C'est notamment lui qui, d'une frappe enroulée des 20 mètres, a mis Fribourg sur la route d'Istanbul, théâtre de la finale le 20 mai prochain, en inscrivant le deuxième but allemand (victoire finale 3-1, 4-3 sur les deux matches).

Un but splendide qui n'a pas mis longtemps à faire le tour de la toile. Et à faire monter encore plus l'engouement autour de l'international suisse. Avant la rencontre, Bastian Schweinsteiger, ancien milieu de terrain du Bayern Munich et de l'équipe d'Allemagne, ne tarissait déjà pas d'éloges sur le Suisse. «Il sait quoi faire sur chaque mètre carré du terrain», a déclaré l’expert de l’ARD avant d'ajouter: «Manzambi est un joueur complet. Il peut énormément courir, il est très fort techniquement, il peut dribbler, il peut marquer des buts».

«Un joueur comme Johan, tu préfères l’avoir dans ton équipe»

Caractéristiques confirmées jeudi face à Braga donc, et qui font de Johan Manzambi l'un des jeunes joueurs les plus convoités d'Europe. Son nom a récemment été connecté à ceux de grands clubs européens comme le PSG, le Real Madrid ou encore Manchester United. Risque-t-il de perdre la tête en voyant toutes ces prestigieuses équipes lui être associées? «Ce danger n’existe pas», assurait son entraîneur Julian Schuster mi-avril, impressionné par son protégé. «Un joueur comme Johan, tu préfères l’avoir dans ton équipe à l’entraînement plutôt que chez l’adversaire, parce qu’il investit beaucoup et essaie de s’améliorer de semaine en semaine.»

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De son côté, Bastian Schweinsteiger se pose des questions quant au futur de l'international suisse arrivé en janvier 2023 en provenance de Servette (55 matches, 9 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues avec la première équipe). «Je ne sais pas s'il jouera encore au SC Fribourg l'année prochaine ou dans deux ans, ou s'il évoluera à un niveau supérieur», se demande-t-il, soufflé par l'évolution du Genevois dont la valeur sur le marché des transferts a explosé en quelques mois.

Le record de Granit Xhaka va-t-il tomber?

Sur le site spécialisé «Transfermarkt», celle-ci n'était que de 750'000 euros en décembre 2024. En mai 2026, la valeur supposée du milieu de terrain, qui a entre-temps découvert l'équipe de Suisse, se monte à 35 millions. Il n'est ainsi pas fou de penser qu'une finale réussie et une Coupe du monde marquante pourraient faire du Genevois le Suisse le plus cher de l'histoire.

Ce titre appartient toujours à Granit Xhaka, transféré en 2016 du Borussia Mönchengladbach vers Arsenal pour 45 millions d'euros. À Fribourg, on s’attend déjà à un nouveau transfert record (Kevin Schade, 25 millions d’euros vers Brentford en 2023). Avec une Europa League en supplément?

Ligue Europa 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Olympique Lyonnais
Olympique Lyonnais
8
13
21
2
Aston Villa
Aston Villa
8
8
21
3
FC Midtjylland
FC Midtjylland
8
10
19
4
Real Betis Balompié
Real Betis Balompié
8
6
17
5
FC Porto
FC Porto
8
6
17
6
SC Braga
SC Braga
8
6
17
7
SC Fribourg
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8
6
17
8
AS Rome
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8
7
16
9
KRC Genk
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8
4
16
10
Bologne FC
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8
7
15
11
Vfb Stuttgart
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8
6
15
12
Ferencvaros
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8
1
15
13
Nottingham Forest
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8
8
14
14
Viktoria Plzen
Viktoria Plzen
8
5
14
15
Étoile Rouge Belgrade
Étoile Rouge Belgrade
8
1
14
16
Celta Vigo
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8
4
13
17
PAOK Salonique
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8
3
12
18
Lille OSC
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8
3
12
19
Fenerbahce
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8
3
12
20
Panathinaïkos
Panathinaïkos
8
2
12
21
Celtic Glasgow
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-2
11
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Ludogorets Razgrad
Ludogorets Razgrad
8
-3
10
23
Dinamo Zagreb
Dinamo Zagreb
8
-4
10
24
SK Brann
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8
-2
9
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Young Boys
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8
-6
9
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SK Sturm Graz
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8
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27
Fotbal Club FCSB
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8
-7
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Go Ahead Eagles
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8
-8
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Feyenoord Rotterdam
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8
-4
6
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FC Bâle
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8
-4
6
31
FC Salzbourg
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8
-5
6
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Glasgow Rangers
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8
-9
4
33
OGC Nice
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8
-8
3
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FC Utrecht
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8
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Malmö FF
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1
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