La procédure de destitution contre le ministre américain de la Défense a échoué prématurément. Mais Pete Hegseth ne peut pousser qu’un bref soupir de soulagement. Une double salve va bientôt suivre. Analyse.

Pete Hegseth échappe à la destitution, mais pour combien de temps?

Pete Hegseth échappe à la destitution, mais pour combien de temps?

Les problèmes ne sont que repoussés

En bref La Chambre des représentants américaine bloque la destitution de Pete Hegseth par 211 voix contre 204

Les accusations concernent les attaques en Iran et au Yémen menées sans l’accord du Congrès et ayant fait des victimes civiles

A partir de janvier 2027, les démocrates pourront à nouveau convoquer et inculper Pete Hegseth grâce à leurs nouvelles majorités

Guido Felder

Pete Hegseth peut souffler, du moins un petit moment. Dans la nuit de mardi à mercredi (heure suisse), la Chambre des représentants américaine a enterré, par 211 voix contre 204, une procédure de destitution visant le ministre de la Défense, avant même qu’elle ne soit débattue. Seul le républicain Thomas Massie, élu du Kentucky et à l’origine de la démarche, a voté avec les démocrates.

Ce vote renvoie la demande à la commission judiciaire. Comme celle-ci est contrôlée par les républicains, la tentative d’écarter Pete Hegseth est de facto bloquée. Il ne s’agit pas pour autant d’un acquittement: les accusations n’ont pas été examinées sur le fond, et rien n’a été tranché sur sa culpabilité ou son innocence.

Une victoire d’étape pour Trump

Pour Donald Trump, l’issue du scrutin est une victoire d’étape importante. Peu avant la fin de la législature, il est une nouvelle fois parvenu à faire bloc derrière lui son camp, malgré la guerre controversée qu’il mène contre l’Iran. Pour rappel, les républicains ont perdu les élections de mi-mandat du 3 novembre, notamment en raison de ce conflit et de la flambée des prix qui a suivi.

Le vote montre que le président sait discipliner ses troupes au Congrès. Il ne prouve pas pour autant que tous les élus républicains soutiennent sans réserve la politique de Pete Hegseth, puisqu’il ne portait que sur la procédure, pas sur le fond.

Donald Trump peut, pour l’heure, présenter ce résultat comme un soutien politique. Les graves accusations visant son ministre restent toutefois sans réponse. Thomas Massie et les démocrates reprochent à Pete Hegseth d’avoir ordonné des frappes en Iran et au Yémen sans autorisation suffisante du Congrès, et d’avoir négligé la protection des civils. Les frappes meurtrières contre des embarcations de présumés narcotrafiquants sont également dénoncées. Le vote n’a pas réglé ces questions pressantes: il les a seulement repoussées.

La vraie tempête ne fait que commencer

Le répit de Pete Hegseth devrait être de courte durée. En janvier 2027, le nouveau Congrès entrera en fonction, et les démocrates devraient alors détenir la majorité à la Chambre des représentants comme au Sénat. Le rapport de force s’en trouvera profondément modifié: les démocrates prendront la tête des commissions, pourront convoquer des témoins et lancer à tout moment une nouvelle procédure de destitution.

Dès l’issue du vote, plusieurs élus démocrates, dont Alexandria Ocasio-Cortez et Pramila Jayapal, ont annoncé leur intention de demander des comptes à Pete Hegseth. Avec la majorité à la Chambre à partir de 2027, une telle démarche paraît inévitable. Une condamnation reste certes politiquement improbable au Sénat, où une majorité des deux tiers est requise. Mais une nouvelle procédure mettrait crûment en lumière le rôle de Pete Hegseth dans les frappes contre la population iranienne et contre de présumés narcotrafiquants.

Pete Hegseth a gagné un peu de répit cette nuit. Mais la bataille autour de sa conduite de la guerre ne fera vraiment rage qu’à partir de janvier, sous une majorité démocrate.