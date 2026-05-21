La Chine dénonce un abus de justice: Pékin se défend contre l’inculpation aux Etats-Unis de l’ancien président cubain Raul Castro pour des faits de meurtre remontant à 1996.

La Chine dénonce l'inculpation de Raul Castro aux Etats-Unis

La Chine dénonce l'inculpation de Raul Castro aux Etats-Unis

AFP Agence France-Presse

La Chine a déclaré jeudi être opposée au fait «d'abuser des moyens judiciaires», après l'inculpation la veille aux Etats-Unis de l'ex-président cubain Raul Castro, accusé du meurtre d'Américains en 1996.

«La Chine a toujours été fermement opposée aux sanctions unilatérales illégales qui n'ont aucun fondement en droit international et (...) est contre le fait d'abuser des moyens judiciaires. Elle s'oppose aux pressions exercées par des forces extérieures contre Cuba, sous quelque prétexte que ce soit», a indiqué devant la presse Guo Jiakun, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.



