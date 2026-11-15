Aux Etats-Unis, les autorités espèrent un retour progressif du trafic aérien d’ici dimanche soir, après une panne liée au remplacement de câbles qui a suspendu vendredi tous les décollages et provoqué des milliers d’annulations.

Des câbles vétustes à l'origine de la pagaille dans les aéroports américains

Des câbles vétustes à l'origine de la pagaille dans les aéroports américains

AFP Agence France-Presse

Les autorités américaines espèrent un retour progressif à la normale du trafic aérien d'ici à dimanche soir, deux jours après une interruption déclenchée par le remplacement de câbles en cuivre vétustes et qui a entraîné des milliers d'annulations de vols.

Evénement rarissime, la suspension de tous les décollages aux Etats-Unis pendant plus de quatre heures vendredi après-midi a provoqué une pagaille généralisée dans les aéroports. Les annulations se poursuivent depuis, le temps que la désorganisation des équipages et des appareils se résorbe.

L'autorité de l'aviation civile a indiqué que 12'000 vols avaient été annulés vendredi. Sur les 41'000 prévus samedi, le site de suivi FlightAware avait enregistré samedi soir plus de 6400 annulations et recensait déjà, aux premières heures de dimanche, plus de 1000 autres pour la journée à venir.

L'administration Trump a imputé l'incident à un remplacement raté d'anciennes lignes de communications en fil de cuivre par de la fibre optique sur des infrastructures liées au contrôle aérien.

À la suite de ces travaux «de routine», un routeur est tombé en panne et, dans un effet papillon, cela a «provoqué des problèmes dans la communication avec les avions» et aussi sur des radars, a détaillé samedi le ministre des Transports, Sean Duffy lors d'une conférence de presse.

«Cette instabilité a commencé à se propager», a précisé pour sa part le patron du régulateur américain de l'aviation, la FAA, Bryan Bedford, et «c'est là que nous avons pris la décision d'arrêter les décollages par mesure de précaution».

«On campe»

Une telle décision avait été prise en 2023 à cause d'une panne informatique et, avant cela, lors des attentats du 11 septembre 2001. Files d'attente à rallonge devant les guichets, camping improvisé dans les halls d'embarquement, panneaux d'affichage constellés du rouge des annulations... des centaines de milliers de passagers se sont retrouvés affectés.

«C'est franchement le bazar», résume Lisa Beraid, «épuisée» et «frustrée» à l'aéroport LaGuardia de New York. Son vol a été retardé puis annulé vendredi, elle a été transférée sur un vol prévu samedi matin, finalement annulé, et «maintenant, on ne part plus avant lundi», lâche-t-elle à l'AFP.

«On était sur le tarmac et on ne pouvait pas revenir à une porte parce que d'autres avions les occupaient», raconte Pat Curlett, employé chez Ford en visite à New York, qui était sur le point de décoller à destination de Detroit (nord).

«On a probablement passé pas loin de trois heures sur le tarmac avant de débarquer. Et on campe ici depuis 18H00 hier soir», complète le sexagénaire auprès de l'AFP, depuis l'aéroport LaGuardia. Le ministre des Transports, qui dénonce depuis longtemps la vétusté des installations du contrôle aérien américain, a pointé du doigt l'entreprise chargée de mener ces travaux. «Nous allons faire rendre des comptes à des gens», a-t-il lancé, après que sa propre conférence de presse a démarré avec du retard en raison d'un problème technique.

Demande de financement

Hasard du calendrier, c'est à la veille de cet incident que la Maison Blanche a demandé aux parlementaires d'approuver une enveloppe supplémentaire de 30,1 milliards de dollars pour moderniser le système.

«Le président a demandé 30 milliards de dollars. Moi, je veux 50 milliards», a lancé Sean Duffy vendredi soir. «Avec un tout nouveau système ultramoderne, vous n'aurez pas ces pannes», a-t-il poursuivi.

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Une demande dénoncée par nombre d'élus démocrates, qui soulignent que Donald Trump - qui n'a toujours pas pris la parole sur le sujet - aurait dû agir plus tôt, alors qu'il dispose depuis près de deux ans, et jusqu'à la fin de l'année, d'une majorité parlementaire.

Kathy Hochul, la gouverneure démocrate de l'Etat de New York, appelle à la démission du ministre. «Des pénuries chroniques de contrôleurs aériens aux dysfonctionnements répétés des communications, de graves défaillances dans notre système aérien sont devenues monnaie courante sous l'autorité de Sean Duffy», a-t-elle écrit sur X.