Une panne de communication rarissime a paralysé les aéroports américains, entraînant l'annulation de plus de 16'000 vols vendredi et samedi, annonce la FAA. Des milliers de passagers affectés.

Plus de 16'000 vols ont été annulés aux Etats-Unis

Plus de 16'000 vols ont été annulés aux Etats-Unis

AFP Agence France-Presse

Plus de 16'000 vols sont annulés vendredi et samedi aux Etats-Unis à la suite de la rarissime suspension des décollages pendant plusieurs heures à cause d'une panne de communication, a indiqué samedi le régulateur américain de l'aviation civile, la FAA.

«Nous n'avons pas pu reprogrammer 12'000 vols» vendredi, un total comprenant quelque 9000 vols commerciaux et 3000 vols privés, a déclaré le patron de la FAA Bryan Bedford en conférence de presse. «Et nous estimons qu'entre 4000 et 5000 des 41'000 vols prévus samedi devraient être annulés», a-t-il ajouté.