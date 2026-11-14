DE
FR

Une panne rarissime
Plus de 16'000 vols ont été annulés aux Etats-Unis

Une panne de communication rarissime a paralysé les aéroports américains, entraînant l'annulation de plus de 16'000 vols vendredi et samedi, annonce la FAA. Des milliers de passagers affectés.
Publié: il y a 2 minutes
Une panne de communication rarissime a paralysé les aéroports américains.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Plus de 16'000 vols sont annulés vendredi et samedi aux Etats-Unis à la suite de la rarissime suspension des décollages pendant plusieurs heures à cause d'une panne de communication, a indiqué samedi le régulateur américain de l'aviation civile, la FAA.

«Nous n'avons pas pu reprogrammer 12'000 vols» vendredi, un total comprenant quelque 9000 vols commerciaux et 3000 vols privés, a déclaré le patron de la FAA Bryan Bedford en conférence de presse. «Et nous estimons qu'entre 4000 et 5000 des 41'000 vols prévus samedi devraient être annulés», a-t-il ajouté.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Carpenter talking on phone and working on laptop in workshop
Présenté par
localsearchLogoLeftAligned_gradient.white.png
Quand les clients vous recherchent avec l’IA
Votre entreprise risque-t-elle de rester sur le carreau?
Cheese,Fondue,With,Wine,And,Bread,,Top,View
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Le fendant n'est pas toujours indispensable
Une fondue avec du pétillant ou du rouge?
Fabian Kirchbauer Photography
Présenté par
BMW_White-Colour_RGB.png
De la Série 3 à la BMW i3
La BMW la plus vendue de tous les temps est désormais électrique
«La question décisive est la suivante: comment financer mon niveau de vie au cours des 20 à 30 prochaines années?», explique Olivier Serex, responsable de la planification financière à la Banque Migros.
Présenté par
Migros Bank LOGO orange FR
Arrêtez de remettre à plus tard
Le plan pour une retraite sans souci
Transformation de l'épeautre par le Moulin du Valais SA (GMSA)
Présenté par
LOGO DE & FR UrDinkel weiss
Apôtres de l’épeautre
Du champ au fournil, ils misent sur une céréale ancienne
c833ebd9-6425-452f-9597-89e8c90bf989.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Des Pouilles à la Loire
Ces cépages méritent davantage d'attention
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Articles les plus lus
    Articles les plus lus