Plus de 16'000 vols ont été annulés aux Etats-Unis

AFP Agence France-Presse
Plus de 16'000 vols sont annulés vendredi et samedi aux Etats-Unis à la suite de la rarissime suspension des décollages pendant plusieurs heures à cause d'une panne de communication, a indiqué samedi le régulateur américain de l'aviation civile, la FAA.
«Nous n'avons pas pu reprogrammer 12'000 vols» vendredi, un total comprenant quelque 9000 vols commerciaux et 3000 vols privés, a déclaré le patron de la FAA Bryan Bedford en conférence de presse. «Et nous estimons qu'entre 4000 et 5000 des 41'000 vols prévus samedi devraient être annulés», a-t-il ajouté.
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