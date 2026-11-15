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«Airport chaos in the USA»
Collision entre deux avions à Miami, alerte à la bombe à Dallas

Les difficultés s'enchaînent dans les aéroports américains, après l'arrêt complet de vendredi. Samedi, une collision entre deux Boeing s'est produite à Miami et l'aéroport de Dallas a connu une brève fermeture.
Publié: il y a 2 minutes
La collision n'a pas fait de blessés mais les deux avions ont été endommagés.
Photo: x
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Yannick WeberNewsdesk

Deux couacs se sont produits coup sur coup samedi soir dans le sud des Etats-Unis, au lendemain de la grosse panne qui a bloqué tous les décollages dans tout le pays pendant plusieurs heures. À l'aéroport international de Miami, deux Boeing se sont percutés sur les voies de taxi. Il s'agit d'un Boeing 767 d'UPS et d'un Boeing 737 de la compagnie Copa Airlines, un vol qui venait d'atterrir en provenance du Panama.

La collision s'est faite à très faible vitesse et reste sans gravité, en tout cas sur le plan humain. Les enregistrements des conversations d'un des pilotes impliqués avec la tour de contrôle circulent déjà sur internet: «Ouais, on s’est avancés trop loin et il nous a accrochés avec l’aile», entend-on dire. Un responsable de l'aéroport a confirmé à CBS News qu'une collision s'était produite à 21h15 entre l'avion UPS qui devait décoller en direction de Bogota en Colombie et l'avion de Copa Airlines. «Il n'y a pas de blessé», a-t-il déclaré. L'incident n'a pas eu d'impact sur le trafic aérien.

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Moins spectaculaire qu'à Miami mais avec plus d'impact: simultanément, une alerte à la bombe dans un avion a provoqué la fermeture de l'aéroport Love Field de Dallas. Les vols qui devaient atterrir ont été priés de continuer à voler ou ont été déroutés vers d'autres aéroports de la région. À 21h, l'aéroport pouvait rouvrir, après une demi-heure de fermeture, selon «The Dallas Morning News».

Et bien que ces trois événements (la panne de vendredi, la collision et l'alerte à la bombe) ne soient pas liés, il n'en fallait pas plus pour mettre en émoi les internautes passionnés d'aviation. «Airport chaos in the USA», dit un utilisateur de X. «Ce n'est vraiment pas ce dont nous avions besoin après la panne d'hier», dit un autre.

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