En Espagne, la participation aux législatives atteignait 45,75% dimanche à 14h, un record selon les médias locaux. Les sondages donnent la droite favorite, mais elle pourrait avoir besoin de l’extrême droite pour gouverner.

Les Espagnols se mobilisent massivement dans les urnes

Les Espagnols se mobilisent massivement dans les urnes

AFP Agence France-Presse

La participation aux législatives en Espagne atteignait un niveau record dimanche à la mi-journée, lors d'une élection cruciale pour Pedro Sánchez, confronté à une droite donnée favorite dans les sondages et susceptible d'ouvrir les portes du gouvernement à l'extrême droite pour la première fois depuis un demi-siècle.

Le Premier ministre socialiste, qui s'est imposé comme l'une des figures du camp progressiste à l'international en affichant son soutien à la cause palestinienne et en s'opposant au président américain Donald Trump, a appelé la population à «voter en masse» et «envoyer un message clair» face à la droite et l'extrême droite, aux portes du pouvoir.

Une alternance politique dans le pays, après huit ans de gouvernement de gauche, renforcerait la progression des forces conservatrices et d'extrême droite en Europe, alors que plusieurs élections majeures sont attendues dans l'UE dans les prochains mois, dont la présidentielle en France et les législatives en Pologne et en Italie.

«C'est très important non seulement pour l'Espagne, mais aussi pour l'Europe», a relevé, dans une déclaration à la presse en anglais, Pedro Sanchez, après avoir voté à Madrid tôt dans la matinée.

Le dirigeant socialiste abat là ses toutes dernières cartes, alors que la majorité des sondages prédisent une victoire du Parti populaire (PP) de son rival conservateur Alberto Nuñez Feijoo, sans majorité absolue toutefois. Un scénario qui pourrait pousser l'ancien président de la Galice à chercher le soutien du parti d'extrême droite Vox pour gouverner.

«La situation est préoccupante, il est donc évident qu'un changement s'impose», estime auprès de l'AFP Andrés Zambrano, 30 ans, employé de l'administration, après avoir voté à Madrid. Rencontrée à Barcelone, Itziar Lopez, une enseignante, dit elle aussi souhaiter «du changement» afin d'«aider les travailleurs», mais sans pour autant opter pour une solution «trop radicale».

45,75% de participation

A 14h (13h GMT), la participation atteignait 45,75%, en hausse de plus de cinq points par rapport à 2023 (40,48%), selon le ministère de l'Intérieur. «Un record», d'après les médias espagnols.

Présents dans plusieurs bureaux de vote, des journalistes de l'AFP ont constaté la formation de longues files d'attente. «Continuons avec ce que l'on a», soutient María José Ortega, une Madrilène de 50 ans qui travaille dans la vente de parfums.

Les près de 39 millions d'Espagnols appelés à voter ont jusqu'à 19h GMT (une heure plus tard pour les Canaries) pour glisser leur bulletin dans l'urne. Les premiers résultats sont attendus dans le courant de la soirée.

Face à la presse, le conservateur Alberto Nuñez Feijoo, 65 ans, a réclamé aux Espagnols de «voter avec mémoire», en référence aux multiples scandales judiciaires qui ont émaillé le mandat de Pedro Sánchez, 54 ans.

Car après huit ans à la tête d'une des rares grandes économies européennes gouvernées par la gauche, l'actuel chef de gouvernement est fragilisé par des affaires de corruption touchant son entourage, mais aussi par la crise du logement et du coût de la vie, ou encore les deux graves accidents ferroviaires en moins d'un an qui ont bouleversé l'Espagne.

Face à ces difficultés, le dirigeant socialiste a axé sa campagne sur la croissance économique et les avancées sociales de son gouvernement, en mettant en garde contre un «recul» en cas d'arrivée de la droite au pouvoir.

Vox en position d'arbitre?

La crise migratoire de Ceuta cet été et la récente forte reprise des arrivées par la mer aux Canaries ont par ailleurs placé la question de l'immigration au centre du débat.

Dans le camp d'en face, l'austère Alberto Nuñez Feijóo espère accéder enfin au palais de la Moncloa après avoir déjà remporté les élections de 2023, mais sans parvenir ensuite à réunir les soutiens parlementaires nécessaires pour gouverner. Les socialistes, arrivés deuxièmes de ce scrutin, avaient alors réussi à se maintenir au pouvoir.

Mais cette fois, la progression attendue de Vox, qui a su capitaliser sur le mécontentement social et le rejet croissant de l'immigration, pourrait changer la donne et apporter à Feijoo les voix qui lui avaient manqué il y a trois ans et demi.

Cinquante et un ans après la mort du dictateur Francisco Franco en 1975, l'éventuelle arrivée de l'extrême droite au gouvernement constituerait un tournant dans l'histoire de l'Espagne. Après avoir voté, le dirigeant de Vox Santiago Abascal, un transfuge du PP, a appelé à «une participation massive pour qu'il n'y ait pas de regrets demain».

En Espagne, où un habitant sur cinq est né à l'étranger, son parti défend un durcissement radical de la politique migratoire, l'abrogation de plusieurs lois sur l'égalité et une recentralisation de l'État. Pedro Sanchez met au contraire en avant la contribution de l'immigration à la prospérité d'un pays dont la population est vieillissante.