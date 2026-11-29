Les Espagnols votent dimanche lors de législatives anticipées. La droite, favorite dans les sondages, pourrait s’allier à Vox, ouvrant à l’extrême droite les portes du gouvernement pour la première fois depuis la mort de Franco en 1975.

AFP Agence France-Presse

Pedro Sanchez vise dimanche une nouvelle remontada électorale pour se maintenir au pouvoir en Espagne, lors des législatives à l'issue desquelles la droite, donnée favorite, pourrait s'allier à l'extrême droite, aux portes de l'exécutif pour la première fois depuis la mort de Franco en 1975.

Une alternance politique en Espagne renforcerait la progression des forces conservatrices et d'extrême droite en Europe, où le Premier ministre socialiste espagnol s'est imposé comme l'une des voix les plus audibles de la gauche en affichant régulièrement son soutien à la cause palestinienne ou en s'opposant frontalement au président américain Donald Trump.

Son résultat sera d'autant plus scruté que le scrutin espagnol est le premier d'une série d'échéances électorales cruciales sur le Vieux Continent au cours des prochains mois, dont la présidentielle en France et les législatives en Pologne et en Italie.

Après plus de huit ans à la tête d'une des rares grandes économies européennes gouvernées par la gauche, Sanchez arrive toutefois à ces législatives affaibli par des scandales de corruption touchant son entourage et par le mécontentement lié à la crise du logement.

La majorité des sondages prédisent une victoire du Parti populaire (PP) d'Alberto Nuñez Feijoo, même si celui-ci aurait très vraisemblablement besoin du soutien du parti d'extrême droite Vox pour gouverner.

«Recul»

Survivant politique consommé, Sanchez, 54 ans, a convoqué ces élections anticipées alors qu'il rencontrait de plus en plus de difficultés à faire adopter ses réformes par un Parlement fragmenté.

«Bien sûr que c'est possible, nous allons y parvenir à nouveau», a lancé Sanchez vendredi devant des milliers de sympathisants à Madrid. Le dirigeant socialiste a axé sa campagne sur la croissance économique et les avancées sociales de son gouvernement, tout en mettant en garde contre un «recul» en cas d'arrivée de la droite au pouvoir.

Mais la crise du logement a terni les bons résultats d'une économie dont la croissance dépasse la moyenne européenne.

À cela s'ajoutent les enquêtes judiciaires visant des proches du président, ainsi que deux graves accidents ferroviaires qui ont placé la gestion du gouvernement sous les projecteurs.

L'entrée massive de migrants depuis le Maroc à Ceuta en juillet --depuis expulsés ou repartis dans leur grande majorité-- et la récente forte reprise des arrivées par la mer aux Canaries ont également placé la question migratoire au centre du débat.

Principal rival du chef du gouvernement, Alberto Nuñez Feijóo, 65 ans, espère accéder enfin au palais de la Moncloa après avoir déjà remporté les élections de juillet 2023, mais sans parvenir ensuite à réunir les soutiens parlementaires nécessaires pour gouverner.

Les socialistes de Sanchez, arrivés deuxièmes du scrutin en obtenant un résultat quasi inespéré, avaient alors réussi à se maintenir au pouvoir, au prix notamment d'une alliance avec les nationalistes catalans de Junts.

Mais cette fois, la progression de Vox pourrait changer la donne et apporter à Feijoo les voix qui lui avaient manqué il y a trois ans et demi.

«Cette fois, oui!»

Dirigé par Santiago Abascal, le parti d'extrême droite a su capitaliser sur le mécontentement social et le rejet croissant de l'immigration, gagnant particulièrement du terrain chez les jeunes.

«Cette fois, oui ! Nous allons y arriver ! Non seulement gagner, mais gouverner», a assuré Feijóo lors de son dernier meeting de campagne vendredi à Séville.

Plus d'un demi-siècle après la mort du dictateur Francisco Franco, l'éventuelle arrivée de l'extrême droite au gouvernement constituerait un tournant dans l'histoire du pays.

Vox défend un durcissement radical de la politique migratoire, l'abrogation de plusieurs lois sur l'égalité et une recentralisation de l'État.

Dans un pays où un habitant sur cinq est né à l'étranger, le parti d'Abascal --un transfuge du PP-- a fait de la lutte contre l'immigration l'un de ses principaux chevaux de bataille, en l'associant à l'insécurité, à la crise du logement et à la pression sur les services publics.

Sanchez met au contraire en avant la contribution de l'immigration à la prospérité d'un pays dont la population vieillit de plus en plus: selon le ministère de la Sécurité sociale, plus de la moitié des emplois créés en Espagne depuis 2022 sont occupés par des travailleurs de nationalité étrangère.

Les Espagnols élisent dimanche 350 députés: si aucun bloc n'atteint la majorité absolue de 176 sièges, le pays pourrait être confronté à de longues négociations avant d'avoir un nouveau gouvernement.