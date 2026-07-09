Le tribunal espagnol juge Francisco González, ex-président de BBVA, pour corruption et espionnage avec l'aide d'un ancien policier controversé, dans une affaire qui éclabousse les élites politiques et économiques.

L'ex-boss de la banque espagnole BBVA jugé pour espionnage

L'ex-boss de la banque espagnole BBVA jugé pour espionnage

AFP Agence France-Presse

La banque espagnole BBVA, la deuxième du pays, et son ex-président Francisco González seront prochainement jugés pour avoir fait espionner des personnalités politiques et économiques par un ancien policier sulfureux, a annoncé jeudi un juge, estimant qu'il y avait suffisamment d'indices pour aller au procès.

L'affaire porte sur une série de missions commandées par BBVA à José Manuel Villarejo, qui a, pendant des années, mené de front son activité policière et un réseau de sociétés privées de renseignement.

Cet ancien commissaire est mis en cause dans de nombreuses autres enquêtes menées sur la base des enregistrements saisis après son arrestation en 2017, une affaire qui a éclaboussé les plus hautes sphères politiques et économiques de l'Espagne.

«Délits de corruption active»

Le juge renvoie devant le tribunal l'établissement financier, Francisco González et 14 autres personnes pour des délits présumés de corruption, ainsi que pour des délits de découverte et de révélation de secrets, commis dans le cadre des «missions clandestines» confiées à cet ex-policier entre 2004 et 2016, explique un communiqué de la justice.

S'agissant de Francisco González, qui a présidé BBVA entre 2000 et 2018, le juge «le renvoie en jugement pour des délits de corruption active et passive, 42 délits de découverte et de révélation de secrets, appartenance à un groupe criminel, gestion déloyale et falsification de documents», précise le communiqué.

«Pour ces mêmes délits, plusieurs anciens dirigeants de la banque seront également jugés», ajoute-t-il. L'affaire devrait être jugée devant l'Audience Nacionale, le tribunal spécialisé en Espagne dans les affaires les plus sensibles.



