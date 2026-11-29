En Espagne, le Parti populaire (PP) remporte les législatives anticipées, selon des résultats portant sur près de 75% des bulletins. Il pourrait obtenir la majorité absolue au Congrès avec l’appui de l’extrême droite de Vox.

AFP Agence France-Presse

La droite conservatrice a remporté les législatives anticipées dimanche en Espagne, devançant le Parti socialiste de Pedro Sanchez, et pourrait gouverner avec le soutien de l'extrême droite, en nette hausse, et dont les voix lui seront nécessaires pour avoir la majorité au Congrès des députés.

Selon des résultats partiels portant sur près de 75% des bulletins dépouillés, le Parti populaire d'Alberto Nuñez Feijoo obtiendrait 134 sièges et le parti d'extrême droite Vox de Santiago Abascal 50, soit un total supérieur aux 176 sièges marquant la majorité absolue. Les deux partis gouvernent déjà ensemble dans plusieurs régions.

Le Parti socialiste de Pedro Sanchez, au pouvoir depuis huit ans en Espagne, n'obtiendrait, lui, que 117 sièges, à peine moins que dans l'actuelle assemblée élue en 2023, mais il pâtit notamment aussi de l'effondrement de ses alliés de gauche radicale.

Cette alternance politique attendue dans le pays renforce encore la progression des forces conservatrices et d'extrême droite en Europe, où plusieurs élections majeures sont attendues dans les prochains mois, dont la présidentielle en France et les législatives en Pologne et en Italie.

Tournant historique depuis 1975

Elle marque surtout, si l'entrée de Vox au gouvernement ou dans la majorité parlementaire se confirme, un tournant dans l'histoire de l'Espagne, 51 ans après la mort du général Franco, en 1975.

Devant le siège du PP, en plein centre de Madrid, l'annonce de ces résultats encore partiels a été accueillie par des applaudissements et des cris de joie parmi les centaines de personnes présentes, a constaté un journaliste de l'Agence France-Presse (AFP).

«Cette élection est très importante, c'est la plus importante de la démocratie espagnole», a commenté Juan Carlos, un fonctionnaire de 47 ans, drapeau espagnol sur les épaules: «L'Espagne est malheureusement au bord du précipice, au risque de tomber dans le socialo-communisme», a-t-il jugé, peu avant l'annonce de ces résultats partiels.

Signe de l'engouement de ce scrutin en forme de référendum sur la politique menée par Pedro Sanchez ces huit dernières années, le taux de participation aux législatives en Espagne dimanche a atteint plus de 78%, au plus haut depuis plus de 40 ans.

«Les gens se sont mobilisés pour voter à cause de toutes les catastrophes qui se sont produites au niveau national: les accidents de train, la corruption, la mauvaise gestion de ce gouvernement», a estimé Juan Carlos, se disant prêt à «rester jusqu'au bout, pour faire la fête, bien sûr».

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Dans le camp d'en face, côté socialiste, le début de soirée était plutôt marqué par l'inquiétude: «Si l'extrême droite arrive au pouvoir (en s'alliant avec le PP, ndlr), l'énorme recul sera sur le droit à l'avortement», craint par exemple Pilar Ramiro, une syndicaliste de 60 ans. Dans la journée, chaque camp avait appelé les Espagnols à se prononcer massivement lors de ce scrutin pour tenter de rallier les derniers indécis.

Le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez, 54 ans, devenu ces dernières années une figure du camp progressiste à l'international en affichant son soutien à la cause palestinienne ou en s'opposant au président américain Donald Trump, a finalement manqué son pari de créer la surprise et réussir à se maintenir au pouvoir.

Car depuis plusieurs mois, la majorité des sondages prédisait une victoire du PP, sans majorité absolue toutefois, un scénario finalement confirmé dans les urnes et qui devrait pousser son dirigeant Alberto Nuñez Feijoo à s'allier à Vox pour gouverner.

Crise migratoire

Après huit ans à la tête d'une des rares grandes économies européennes gouvernées par la gauche, l'actuel chef de gouvernement était fragilisé par des affaires de corruption touchant son entourage, mais aussi par la crise du logement et du coût de la vie, ou encore les deux graves accidents ferroviaires en moins d'un an qui ont bouleversé l'Espagne.

Face à ces difficultés, le dirigeant socialiste a axé sa campagne sur la croissance économique et les avancées sociales de son gouvernement, en mettant en garde contre un «recul» en cas d'arrivée de la droite au pouvoir. La crise migratoire de Ceuta cet été et la récente forte reprise des arrivées par la mer aux Canaries ont par ailleurs placé la question de l'immigration au centre du débat.

Dans le camp d'en face, l'austère Alberto Nuñez Feijóo devrait accéder enfin au palais de la Moncloa après avoir déjà remporté les élections de 2023, mais sans parvenir ensuite à réunir les soutiens parlementaires nécessaires pour gouverner. Cette fois, la très nette progression de Vox (+17 sièges selon les résultats partiels), qui a su capitaliser sur le mécontentement social et le rejet croissant de l'immigration, devrait changer la donne.