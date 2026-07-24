Les flammes continuent de dévorer la région de Madrid, où 10'000 habitants ont été évacués. Le gouvernement espagnol a déclaré l’état d’urgence pour accélérer l’intervention des secours face à des conditions météorologiques défavorables.

10'000 personnes ont dû fuir les flammes qui dévorent la région de Madrid

10'000 personnes ont dû fuir les flammes qui dévorent la région de Madrid

AFP Agence France-Presse

Les incendies qui font rage simultanément dans la région de Madrid, à moins de 100 km du centre de la capitale espagnole, n'étaient «toujours pas maîtrisés ni contenus» vendredi matin, alors que les conditions météorologiques compliquent la tâche des secours, ont annoncé les autorités locales. Leur progression a toutefois été «limitée» au cours de la nuit, ont-elles précisé. «Les conditions météorologiques, principalement le vent, compliqueront les opérations d'extinction ce vendredi», a indiqué sur X la région de Madrid.

Jeudi soir, le gouvernement espagnol a décrété «l'état d'urgence d'intérêt national» dans la région de Madrid et dans la province d'Ávila, près de la capitale, un dispositif qui permet à l'Etat de mobiliser plus de ressources pour éteindre les feux. Cette mesure vise à mobiliser et centraliser plus rapidement des ressources pour lutter contre les incendies qui ont entraîné l'évacuation de 10'000 personnes à Madrid, et confie à l'Unité militaire d'urgence (UME) la gestion de la crise. Plusieurs communes restent confinées et plus de 270 pompiers et militaires sont mobilisés, selon les autorités.

L'Espagne sous pression

Ces derniers jours, de nombreux incendies se sont déclarés en Espagne, aidés par la vague de chaleur qui sévit dans le pays. Ils avancent très rapidement, surtout dans les zones désertiques, où la broussaille constitue le carburant idéal pour alimenter les flammes. L'incendie le plus important se trouve de l'autre côté de Madrid, dans la province de Guadalajara, à une centaine de kilomètres au nord de la capitale, et a ravagé 32'000 hectares en une semaine.

Au total, près de 130'000 hectares ont déjà brûlé depuis le 1er janvier en Espagne, selon le Système européen d'information sur les feux de forêt (EFFIS). En 2025, plus de 393'000 hectares avaient été dévorés par les flammes en Espagne, selon l'EFFIS, ce qui représente le pire bilan de l'histoire récente du pays.