La sonde chinoise Tianwen-2 a atteint l'astéroïde 2016 HO3 après un voyage d'un milliard de kilomètres en 400 jours. Sa mission: collecter des échantillons pour percer les secrets du système solaire.

Une sonde chinoise atteint un astéroïde à 1 milliard de km

Une sonde chinoise atteint un astéroïde à 1 milliard de km

AFP Agence France-Presse

La sonde Tianwen-2, qui doit ramener sur Terre des échantillons d'un astéroïde, a entamé son exploration scientifique près de sa cible après un voyage d'un milliard de kilomètres, a indiqué lundi l'agence spatiale chinoise. Les scientifiques espèrent y trouver des indices sur les débuts et l'évolution du système solaire.

La Chine avait lancé sa sonde Tianwen-2 («Questions au ciel-2») le 29 mai 2025. Il s'agit de sa première mission de collecte d'échantillons sur un astéroïde. Celui qui était visé est nommé «2016 HO3».

400 jours de voyage

«Après quelque 400 jours et un voyage d'environ un milliard de kilomètres» la sonde est récemment «parvenue à 20 kilomètres de l'astéroïde et a entamé son exploration scientifique», a expliqué l'agence spatiale chinoise CNSA dans un communiqué. Elle publie une photo prise par Tianwen-2 de 2016 HO3, masse rocheuse grise à l'aspect accidenté, qui se détache sur le fond noir de l'espace.

«La sonde va désormais peu à peu procéder à une exploration scientifique plus fine pour acquérir des données sur la morphologie, la composition matérielle et la structure interne de l'astéroïde, afin de poser les bases du prélèvement d'échantillons à venir», a détaillé la CNSA. La collecte effectuée, Tianwen-2 doit s'envoler à nouveau puis larguer depuis l'espace un module qui redescendra seul sur la Terre avec les précieux échantillons.

Retour sur la Lune d'ici 2030

Récupérer des échantillons d'astéroïde n'est pas inédit: des missions japonaises et américaine ont déjà accompli cette prouesse. Sur le plan technologique, Tianwen-2 marque toutefois une étape importante pour la Chine en matière de rattrapage des Etats-Unis et de l'Europe dans le domaine de l'exploration de l'espace lointain, celui au-delà de la Lune, selon des experts.

La Chine a déjà envoyé dans le passé des sondes pour récolter des échantillons. Elle avait ainsi ramené sur Terre en 2024 des échantillons de la face cachée de la Lune – une première mondiale. Le pays investit des milliards d'euros dans son programme spatial. Il prévoit notamment d'envoyer des astronautes sur la Lune d'ici à 2030.



