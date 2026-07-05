La Chine et la Russie lancent en juillet leurs exercices navals conjoints «Joint Sea-2026» près de Qingdao. Ces manoeuvres visent à renforcer leur alliance face à la domination perçue des Etats-Unis sur l'ordre mondial.

La Chine va mener en juillet des exercices navals avec la Russie

La Chine va mener en juillet des exercices navals avec la Russie

AFP Agence France-Presse

La Chine a annoncé dimanche qu'elle mènerait en juillet ses exercices navals annuels avec la Russie, cette fois à proximité des côtes chinoises, puis des patrouilles conjointes dans une zone non précisée du Pacifique. Les deux pays sont d'importants partenaires diplomatiques et économiques, un lien renforcé par leur volonté commune de proposer une alternative à ce qu'ils perçoivent comme la domination des Etats-Unis sur l'ordre mondial.

La Chine et la Russie organisent depuis de nombreuses années des manoeuvres militaires communes, désormais scrutées avec suspicion par plusieurs pays, notamment occidentaux, dans le contexte de la guerre en Ukraine.

Les marines des deux pays mèneront leurs exercices «Joint Sea-2026» dans «les espaces aérien et maritime au large de Qingdao», grand port militaire et station balnéaire de l'est de la Chine, a indiqué le ministère chinois de la Défense. «A l'issue de cet exercice conjoint, une partie des forces des deux pays prendra part à une patrouille maritime conjointe dans une zone maritime du Pacifique», a-t-il souligné dans un communiqué.

Paix et stabilité

Cette initiative «vise à répondre ensemble aux défis sécuritaires et à préserver la paix et la stabilité dans la région», a affirmé le ministère, sans préciser l'ampleur des forces mobilisées. Ces exercices auront lieu deux mois environ après une visite en Chine du président russe Vladimir Poutine. Le chef du Kremlin avait alors qualifié le niveau de la relation bilatérale de «sans précédent» et le dirigeant chinois Xi Jinping l'avait présentée comme «inébranlable».

Les exercices «Joint Sea» entre les deux marines sont organisés depuis 2012. L'édition 2025 avait lieu près de Vladivostok (est de la Russie) et avait également été suivie de patrouilles conjointes dans le Pacifique.

La Chine n'a jamais condamné la Russie pour son invasion de l'Ukraine, lancée en février 2022, mais appelle à des pourparlers de paix. Les capitales occidentales l'accusent régulièrement d'offrir à Moscou un soutien économique crucial pour son effort de guerre.