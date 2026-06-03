Pam Bondi, ex-procureure générale, renvoie la responsabilité de la gestion des dossiers Epstein sur Todd Blanche. Les démocrates veulent désormais entendre le procureur général par intérim devant le Congrès.

Pam Bondi lâche une bombe sur un pilier de Trump dans l’affaire Epstein

Pam Bondi lâche une bombe sur un pilier de Trump dans l’affaire Epstein

Léa Perrin Journaliste Blick

L'affaire Epstein aura la peau de Pam Bondi. Evincée de l'administration Trump, l'ancienne procureure générale américaine n'en a pas fini avec ce dossier, qui lui a déjà valu son poste au gouvernement. A nouveau entendue par des membres du Congrès sur sa gestion de la publication des dossiers Jeffrey Epstein, vendredi 29 mai 2026, Pam Bondi a renvoyé une partie de la responsabilité vers Todd Blanche, aujourd'hui procureur général par intérim, selon des informations de «Politico».

Pam Bondi a toujours défendu la manière dont son ministère a géré ce dossier. Elle affirme avoir respecté la loi sur la transparence adoptée par le Congrès, qui oblige le gouvernement à publier les documents liés à l’affaire Epstein. Mais l’étau s’est peu à peu resserré autour de la républicaine, fragilisée par plusieurs auditions houleuses.

Evincée mais pas sortie d'affaire

Limogée par Donald Trump en avril, Pam Bondi était chargée du dossier brûlant de la publication des documents liés au criminel sexuel Jeffrey Epstein. L'ancienne ministre de la Justice a essuyé une salve de critiques après la publication chaotique, par son ministère, de millions de pages liées à l’affaire. A ses côtés se trouvait alors son adjoint, Todd Blanche.

Lors de cette nouvelle audition à huis clos au Capitole, Pam Bondi a renvoyé la responsabilité vers celui qui occupe désormais son ancien poste au gouvernement. «En tant que cheffe d’un grand ministère aux responsabilités étendues, je n’ai pas dirigé chaque aspect de cet effort ni examiné moi-même les documents. J’ai délégué la supervision de ce processus au procureur général adjoint Todd Blanche», a-t-elle assuré.

Kash Patel sous pression

Cette déclaration place désormais Todd Blanche dans le viseur des membres de la commission de surveillance et de réforme du gouvernement de la Chambre des représentants. Les démocrates veulent l’entendre à son tour et se disent prêts à «forcer un vote» pour le contraindre à comparaître si nécessaire.

Le représentant Robert Garcia a par ailleurs ajouté que le directeur du FBI, Kash Patel, était «numéro deux sur la liste». Un tel scénario serait politiquement délicat, et particulièrement embarrassant pour les deux hommes. Todd Blanche n’a pas encore été nommé procureur général de manière permanente. Etre contraint de témoigner dans le cadre d’une enquête liée à un criminel sexuel ferait planer une incertitude sur la suite de sa carrière.

Quant à Kash Patel, il subit déjà de fortes pressions en raison d’allégations de détournement de fonds publics et d’un comportement jugé erratique. Certains réclament déjà sa démission, voire son licenciement.