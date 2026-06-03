DE
FR

Son ex-adjoint entraîné dans sa chute
Pam Bondi lâche une bombe sur un pilier de Trump dans l’affaire Epstein

Pam Bondi, ex-procureure générale, renvoie la responsabilité de la gestion des dossiers Epstein sur Todd Blanche. Les démocrates veulent désormais entendre le procureur général par intérim devant le Congrès.
Publié: il y a 59 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 52 minutes
1/2
L'ex-ministre de la Justice américaine Pam Bondi a à nouveau été auditionnée par le Congrès au sujet de l'affaire Epstein.
Photo: keystone-sda.ch
Léa Perrin - Journaliste Blick
Léa PerrinJournaliste Blick

L'affaire Epstein aura la peau de Pam Bondi. Evincée de l'administration Trump, l'ancienne procureure générale américaine n'en a pas fini avec ce dossier, qui lui a déjà valu son poste au gouvernement. A nouveau entendue par des membres du Congrès sur sa gestion de la publication des dossiers Jeffrey Epstein, vendredi 29 mai 2026, Pam Bondi a renvoyé une partie de la responsabilité vers Todd Blanche, aujourd'hui procureur général par intérim, selon des informations de «Politico». 

Pam Bondi a toujours défendu la manière dont son ministère a géré ce dossier. Elle affirme avoir respecté la loi sur la transparence adoptée par le Congrès, qui oblige le gouvernement à publier les documents liés à l’affaire Epstein. Mais l’étau s’est peu à peu resserré autour de la républicaine, fragilisée par plusieurs auditions houleuses.

Evincée mais pas sortie d'affaire

Limogée par Donald Trump en avril, Pam Bondi était chargée du dossier brûlant de la publication des documents liés au criminel sexuel Jeffrey Epstein. L'ancienne ministre de la Justice a essuyé une salve de critiques après la publication chaotique, par son ministère, de millions de pages liées à l’affaire. A ses côtés se trouvait alors son adjoint, Todd Blanche.

A lire aussi
La mystérieuse petite amie d'Epstein au coeur de nouvelles révélations
Victime ou complice?
La mystérieuse petite amie d'Epstein au coeur de nouvelles révélations
Des victimes d'Epstein dénoncent les méthodes d'un journaliste français
«Une précision insoutenable»
Des victimes d'Epstein dénoncent les méthodes d'un journaliste français

Lors de cette nouvelle audition à huis clos au Capitole, Pam Bondi a renvoyé la responsabilité vers celui qui occupe désormais son ancien poste au gouvernement. «En tant que cheffe d’un grand ministère aux responsabilités étendues, je n’ai pas dirigé chaque aspect de cet effort ni examiné moi-même les documents. J’ai délégué la supervision de ce processus au procureur général adjoint Todd Blanche», a-t-elle assuré.

Kash Patel sous pression

Cette déclaration place désormais Todd Blanche dans le viseur des membres de la commission de surveillance et de réforme du gouvernement de la Chambre des représentants. Les démocrates veulent l’entendre à son tour et se disent prêts à «forcer un vote» pour le contraindre à comparaître si nécessaire.

Le représentant Robert Garcia a par ailleurs ajouté que le directeur du FBI, Kash Patel, était «numéro deux sur la liste». Un tel scénario serait politiquement délicat, et particulièrement embarrassant pour les deux hommes. Todd Blanche n’a pas encore été nommé procureur général de manière permanente. Etre contraint de témoigner dans le cadre d’une enquête liée à un criminel sexuel ferait planer une incertitude sur la suite de sa carrière.

Quant à Kash Patel, il subit déjà de fortes pressions en raison d’allégations de détournement de fonds publics et d’un comportement jugé erratique. Certains réclament déjà sa démission, voire son licenciement.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Articles les plus lus
    Articles les plus lus