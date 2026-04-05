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L'Iran a exécuté deux manifestants par pendaison

L'Iran a pendu deux hommes accusés de collaborer avec Israël et les États-Unis lors des manifestations antigouvernementales de janvier. Ces exécutions font suite à une série de condamnations similaires.
Publié: 05.04.2026 à 08:29 heures
Mohammad-Amin Biglari et Shahin Vahedparast ont été reconnus coupables d'avoir agi pour le compte d'Israel et les USA.
Photo: Capture d'écran
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AFP Agence France-Presse

Les autorités iraniennes ont exécuté dimanche par pendaison deux hommes reconnus coupables d'avoir agi pour le compte d'Israël et des Etats-Unis lors de la vague de manifestations antigouvernementales du début de l'année, a annoncé le pouvoir judiciaire. «Mohammad-Amin Biglari et Shahin Vahedparast (...) ont été pendus après réexamen de l'affaire et confirmation du verdict définitif par la Cour suprême», a indiqué le site Mizan du pouvoir judiciaire, ajoutant que les deux hommes avaient pris part aux manifestations qui ont atteint leur point culminant en janvier, avant le déclenchement de l'offensive américano-israélienne contre l'Iran.

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La contestation avait éclaté fin décembre en raison de la hausse du coût de la vie, avant de se propager et d'évoluer en rassemblements antigouvernementaux. Les autorités ont déclaré que les manifestations avaient commencé pacifiquement avant de se transformer en «émeutes fomentées par l'étranger», impliquant des homicides et des actes de vandalisme.

Désormais en guerre contre les Etats-Unis et Israël après leur attaque conjointe le 28 février, l'Iran a procédé ces derniers jours à plusieurs exécutions de personnes liées aux manifestations ou à des groupes d'opposition, notamment des membres de l'organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran (MEK), interdite dans le pays et désignée comme «terroriste».

7000 morts recensés par l'ONG HRANA

Samedi, l'Iran a exécuté deux membres du MEK, après que quatre autres membres condamnés de ce groupe ont été pendus plus tôt dans la semaine. Jeudi, les autorités ont exécuté un jeune homme de 18 ans reconnu coupable d'avoir oeuvré pour le compte d'Israël et des Etats-Unis pendant les manifestations, après trois autres exécutions pour les mêmes motifs en mars. Le pouvoir a reconnu plus de 3000 morts dans les manifestations, mais impute les violences à des «actes terroristes» orchestrés par les Etats-Unis et Israël.

L'ONG américaine HRANA (Human Rights Activists News Agency) a elle recensé plus de 7000 morts, en grande majorité des manifestants, et a prévenu que le bilan pourrait être bien plus lourd. L'Iran est deuxième au classement mondial du nombre d'exécutions après la Chine, selon des groupes de défense des droits humains, dont Amnesty International.

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