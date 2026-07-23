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30 minutes après le décollage
Une bagarre éclate sur un vol EasyJet entre Tenerife et Liverpool

Un vol Easyjet reliant Ténérife à Liverpool a été interrompu mardi soir après seulement 30 minutes de vol à cause d'une bagarre impliquant plusieurs passagers. Les violences à bord ont contraint l'équipage à faire demi-tour.
Publié: 10:33 heures
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Dernière mise à jour: il y a 55 minutes
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Après une bagarre générale, un vol Easyjet a dû faire demi-tour vers Ténérife. (Image prétexte)
Photo: IMAGO/Olaf Schuelke
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Janine Enderli

Un incident majeur s'est produit à bord d'un vol Easyjet reliant Tenerife à Liverpool, mardi soir, après seulement 30 minutes de vol. La cause? Une violente bagarre impliquant une dizaine de passagers, selon la BBC, qui cite les autorités.

L'Airbus A320, vol EZY3352, a fait demi-tour vers l'aéroport de Tenerife Sud pour des raisons de sécurité. La situation se serait aggravée peu après le décollage à 20h, heure locale. Selon le contrôle aérien espagnol, l'équipage a informé la tour de contrôle de la situation critique à bord et demandé l'intervention de la police au sol. Le pilote a décidé de faire demi-tour à cause d'un «risque pour la sécurité du vol».

Présence policière au sol

L'avion a atterri à 21h05. Le contrôle aérien a accordé la priorité à l'appareil pour son retour et coordonné l'opération de police avec le personnel de l'aéroport.

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«L'avion est revenu à son point de départ et a été accueilli par la police après qu'un groupe de passagers a perturbé le vol. La sécurité des passagers et de l'équipage est notre priorité absolue», a déclaré un porte-parole de la compagnie aérienne dans un communiqué. «Nous prenons cela très au sérieux et ne tolérerons aucun comportement perturbateur envers nos employés.» Il y avait 186 passagers à bord. 

Des cas en hausse

On ignore encore s'il y a eu des blessés, la nationalité des personnes impliquées et s'il y a eu des arrestations. L'avion a ensuite pu reprendre son vol vers Liverpool après l'incident.

Les passagers indisciplinés font régulièrement la Une des journaux. Les compagnies aériennes suisses ont signalé une augmentation des incidents impliquant ces passagers en 2025. Selon le rapport de sécurité de l'Office fédéral de l'aviation civile, on a dénombré 86,93 incidents pour 10'000 mouvements d'avion l'an dernier. Ce chiffre était de 76,08 en 2024 et de 63,37 en 2023.

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