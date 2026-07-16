La Suisse peut-elle espérer un coup de pouce dans le conflit douanier qui l'oppose aux Etats-Unis? Jamieson Greer, représentant commercial de Donald Trump, se montre satisfait des discussions et salue l'évolution des relations commerciales.

Le négociateur de Trump fait l'éloge de la Suisse dans le conflit douanier

Le négociateur de Trump fait l'éloge de la Suisse dans le conflit douanier

Sven Altermatt

C’est une petite bouffée d'oxygène pour la Suisse dans son bras de fer douanier avec les Etats-Unis. Le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, s'est montré étonnamment optimiste quant aux négociations en cours lors d'une interview accordée à Bloomberg Television. «Les Suisses font beaucoup de choses nécessaires pour s'entendre avec les Etats-Unis», a déclaré Jamieson Greer. S’il ne peut certes «rien garantir», la tendance «est positive». C’est la «NZZ» qui a été la première à rapporter cette information.

Pour expliquer ce réchauffement, le bras droit de Donald Trump a mis en avant un argument de poids: la balance commerciale, un sujet qui obsédait Washington ces derniers temps. Au cours des six à sept derniers mois, les Etats-Unis ont en effet enregistré un excédent dans leur commerce de marchandises avec la Suisse. Il s’agit là d’«une évolution vraiment positive». Il a par ailleurs souligné, selon Bloomberg, les investissements des entreprises suisses aux Etats-Unis: «Elles viennent s’installer ici.»

A Berne, ces déclarations de bon augure devraient être accueillies avec un immense soulagement. Et pour cause: le calendrier s'accélère. C’est le 24 juillet prochain que les droits de douane transitoires imposés par les Etats-Unis arriveront à échéance, propulsant les négociations pour trouver un accord définitif dans leur phase cruciale. Récemment, la secrétaire d'Etat suisse compétente, Helene Budliger Artieda, s'était elle aussi montrée plutôt confiante pour la suite des discussions.