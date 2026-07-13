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Revers des tarifs douaniers
Washington a remboursé des dizaines de milliards aux importateurs

La Cour suprême des États-Unis a contraint l’administration Trump à rembourser 81 milliards de dollars de droits de douane illégaux depuis octobre 2025, plombant les finances publiques déjà fragilisées.
Publié: il y a 14 minutes
Donald Trump avait promis de redresser la barre des finances publiques avec les droits de douanes.
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire
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AFP Agence France-Presse

Le gouvernement américain a déjà décaissé plusieurs dizaines de milliards de dollars pour rembourser des droits de douane collectés avant d'être jugés illégaux par la Cour suprême, selon un relevé des comptes publics publié lundi.

Les droits de douane sont un pilier de la politique économique et diplomatique du président Donald Trump depuis son retour au pouvoir l'an dernier.

La plus haute juridiction américaine a toutefois mis en février un coup d'arrêt à une large partie de ces surtaxes. L'exécutif a été contraint d'enclencher un processus pour rembourser les sommes indument prélevées auprès des importateurs.

Résultat, les données officielles sur le budget sont plombées par un niveau inhabituel de remboursements de droits de douane: 81 milliards de dollars depuis le début de l'exercice fiscal (qui démarre en octobre 2025 pour l'Etat fédéral), contre cinq milliards à la même période l'an dernier.

Cela est «presque entièrement» dû à la décision de la Cour suprême, avec des remboursements concentrés sur les mois de mai et juin, a précisé à la presse un responsable du ministère américain des Finances.

Le déficit public recommence à se creuser

Donald Trump a décrit ces surtaxes comme une baguette magique qui pouvait à la fois permettre de relocaliser des industries aux Etats-Unis, négocier des conditions plus avantageuses pour les exportations américaines et redresser la barre des finances publiques.

Le déficit public, qui avait légèrement reculé l'an dernier grâce aux recettes douanières records, a recommencé à se creuser. Il s'établit à 1367 milliards de dollars sur les neuf premiers mois de l'année fiscale, en hausse de 2%.

Les Etats-Unis ont dépensé plus de 1000 milliards de dollars pour rembourser leur dette sur la période (+14%). Avec la guerre au Moyen-Orient, leurs dépenses militaires ont aussi augmenté (+5%).

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