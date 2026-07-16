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Nouvelle guerre commerciale
Trump lance une nouevelle offensive contre le Brésil, imposant 25% de droits de douane sur certains produits

Les Etats-Unis imposeront dès le 22 juillet des droits de douane de 25% sur plusieurs produits brésiliens. Cette décision fait suite à une enquête menée par le représentant américain au Commerce (USTR) sur la base d'une loi datant de 1974.
Publié: 06:22 heures
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Dernière mise à jour: 06:38 heures
L'adminisration Trump a annoncé mercredi l'instauration de droits de douane de 25% sur plusieurs produits brésiliens.
Photo: AP Photo/Matt Rourke
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ATS Agence télégraphique suisse

Le gouvernement américain a annoncé mercredi qu'il allait imposer 25% de droits de douane sur un certain nombre de produits brésiliens, à l'issue d'une enquête menée par le représentant de la Maison Blanche au Commerce (USTR) en se fondant sur un texte de loi de 1974. Ils entreront en vigueur «le 22 juillet, le temps de les mettre en oeuvre dans les systèmes des douanes», a précisé à la presse un responsable américain.

Washington a lancé en 2025 une enquête sur un certain nombre de pratiques commerciales que le gouvernement américain reprochait au Brésil, qui devient ainsi le premier pays visé par ces nouvelles surtaxes. Les biens exemptés «sont ceux que l'on ne produit pas ou qui ne poussent pas naturellement aux Etats-Unis, ou alors qui auraient un impact sur les chaînes d'approvisionnement ou l'économie, comme les oranges, certains produits énergétiques ou certaines pièces détachées aéronautiques», a détaillé ce responsable américain.

L'enquête débutée en 2025 se concentrait sur divers sujets, dont la lutte anticorruption, la protection de la propriété intellectuelle, ou encore les conséquences de la déforestation illégale. Mais les nouveaux droits de douane prennent également en compte des décisions de la justice brésilienne concernant l'économie numérique, que Washington considère comme «des barrières commerciales déloyales», notamment celles imposant aux réseaux sociaux de «supprimer certains contenus politiques» ou «l'imposition d'astreinte en cas de non respect de la décision».

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Fin février, la Cour suprême américaine avait annulé une bonne part des droits de douane voulus par le président américain, estimant que ce dernier avait fait une lecture anticonstitutionnelle d'un texte de loi pour les justifier. Ne sont pas concernés les droits de douane sectoriels, visant notamment l'automobile, l'acier, l'aluminium ou le cuivre.

Sujet politique au Brésil

Washington accuse plus largement Brasilia d'avoir appliqué des droits de douane préférentiels sur les produits mexicains ou indiens au détriment des produits américains, ce qui représente «un désavantage qui n'est pas en adéquation avec les obligations internationales». Les droits de douane imposés par les Etats-Unis sont devenus un sujet politique au Brésil, où l'élection présidentielle, prévue en octobre, approche.

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a ainsi reproché au début du mois à son adversaire Flavio Bolsonaro, fils de l'ancien président Jair Bolsonaro, d'avoir demandé aux Etats-Unis de «reporter» après l'élection une éventuelle entrée en vigueur de nouvelles surtaxes américaines. Et le conservateur Flavio Bolsonaro s'est rendu début juillet à Washington afin de participer à une audition publique de l'USTR sur la question, profitant de l'occasion pour assurer que de nouveaux droits de douane profiteraient au président sortant de gauche, candidat à sa réélection.

Le président américain Donald Trump a fait des droits de douane l'une de ses principales armes économiques, imposant une série de surtaxes sur l'ensemble des produits entrant dans le pays. Il avait particulièrement visé le Brésil, imposant jusqu'à 50% sur un certain nombre de produits en représailles à la condamnation, qu'il jugeait politique, de Jair Bolsonaro, reconnu coupable de tentative de coup d'Etat.

Du fait de l'impact inflationniste des surtaxes, Washington avait annulé celles visant un certain nombre de produits agricoles, parmi lesquels la viande de boeuf, le café et les tomates du Brésil. Selon les données de l'USTR, les Etats-Unis ont exporté pour plus de 54 milliards de dollars de marchandises vers le Brésil en 2025, et importé dans le même temps près de 40 milliards de dollars.

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