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Victime d'une lourde chute
La reine Margrethe du Danemark hospitalisée pour un important hématome à la hanche

Déjà fragilisée par plusieurs soucis de santé, la reine Margrethe du Danemark est hospitalisée après une chute ayant entraîné un lourd hématome à la hanche. L’ex-monarque de 86 ans devrait rester plusieurs jours à l’hôpital.
Publié: il y a 39 minutes
Selon un scanner, la reine Margrethe II souffrirait d'une importante accumulation de sang dans la hanche.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

La reine Margrethe, âgée de 86 ans et qui a renoncé au trône du Danemark il y a deux ans, est hospitalisée pour un important hématome à la hanche consécutif à une chute, a annoncé lundi le palais royal. Un scanner a révélé «une importante accumulation de sang au niveau de la hanche, suite à une chute», écrit le palais dans un communiqué.

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La reine, qui a abdiqué en faveur de son fils aîné Frederik, devrait rester hospitalisée au Rigshospitalet de Copenhague pendant plusieurs jours. Elle «se porte bien compte tenu des circonstances», ajoute le palais.

Les problèmes de santé se multiplient

La reine Margrethe avait subi une angioplastie mi-mai, la contraignant déjà à plusieurs jours d'hospitalisation. Très populaire auprès des Danois pour avoir subtilement modernisé la monarchie, Margrethe a été confrontée à de multiples problèmes de santé ces dernières années.

Elle avait longtemps affirmé qu'elle n'abdiquerait jamais, mais une importante opération du dos en 2023 l'a amenée à changer d'avis. Fumeuse invétérée pendant une grande partie de sa vie, Margrethe est connue pour son intérêt marqué pour les arts.

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