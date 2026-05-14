La reine Margrethe II, 86 ans, a été hospitalisée à Copenhague pour une angine de poitrine. L'ex-souveraine danoise, qui a régné 52 ans avant son abdication en janvier 2024, reste sous observation.

La reine Margrethe II hospitalisée à Coppenhague pour un problème cardiaque

La reine Margrethe II hospitalisée à Coppenhague pour un problème cardiaque

AFP Agence France-Presse

La reine Margrethe II du Danemark a été admise à l'hôpital pour une douleur à la poitrine, a annoncé jeudi le Palais royal. Elle avait abdiqué en 2024.

La reine a été admise à l'hôpital Rigshospitalet, le principal établissement hospitalier de Copenhague, «cet après-midi en raison d'une angine de poitrine», a précisé le Palais royal du Danemark dans un communiqué. L'ex-reine, qui a fêté ses 86 ans le 16 avril, devrait rester sous observation à l'hôpital tout le week-end et y subir des examens complémentaires.

«Sa Majesté est fatiguée, mais elle a bon moral», a souligné la Maison royale. L'ancienne souveraine a régné pendant 52 ans avant d'abdiquer en faveur de son fils aîné Frederik en janvier 2024.

Une artiste dans l'âme

Immensément populaire au Danemark pour avoir modernisé la monarchie avec finesse, Margrethe a, au cours des dernières années, affronté de nombreux problèmes de santé. Elle avait affirmé pendant longtemps qu'elle n'abdiquerait jamais, mais une lourde opération du dos en 2023 l'a amenée à changer d'avis. La reine a toujours manifesté un fort intérêt pour les activités artistiques.

En tant que créatrice, elle a remporté un prix danois du cinéma pour le meilleur costume en 2024. Elle a aussi traduit, avec son époux le prince consort Henrik, le roman de Simone de Beauvoir intitulé «Tous les hommes sont mortels», sous un pseudonyme. Elle a illustré plusieurs ouvrages, notamment «Le Seigneur des anneaux», de J.R.R. Tolkien.