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Avec 125 personnes à bord
Dramatique accident entre un catamaran et un voilier en Croatie

Une collision en mer entre un catamaran et un voilier a causé la mort de trois personnes, dimanche au large de la Croatie. Les nationalités des victimes n'ont pas été dévoilées officiellement.
Publié: il y a 22 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 21 minutes
L'accident s'est produit dans les eaux entre les îles de Solta et Brac (photo prétexte).
Photo: Getty Images
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AFP Agence France-Presse


Trois personnes sont décédées et une autre portée disparue après une collision dimanche entre un grand catamaran transportant une centaine passagers et un voilier dans l'Adriatique au large de la Croatie, ont annoncé les autorités croates.

L'accident s'est produit dans les eaux entre les îles de Solta et Brac en Croatie lorsqu'un «navire de passagers exploité par une compagnie privée» croate «est entré en collision avec un voilier battant pavillon français, qui a alors coulé», a indiqué le ministère croate de la Mer et des Transports.

Avec 118 passagers à bord

Au moment de l'accident, il y avait 118 passagers et sept membres d'équipage à bord du catamaran, selon le communiqué. Huit personnes se trouvaient à bord du voilier: trois ont péri, une autre a été portée disparue, tandis que les quatre autres passagers du voilier ont été secourus en mer.

La nationalité des victimes et les circonstances de l'accident n'ont pas été précisées. Le quotidien régional «Slobodna Dalmacija» a rapporté, en citant des sources non officielles, que les victimes étaient tchèques. Les médias ont publié des images du grand catamaran et du voilier ayant sombré. 

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