Quatre personnes ont perdu la vie jeudi dans un accident d'avion près de Medulin, en Croatie, selon la police. Les secours recherchent encore deux disparus dans la zone de Campanoz, où l'appareil allemand s'est écrasé.

Quatre morts et deux disparus dans un crash en Croatie

Quatre morts et deux disparus dans un crash en Croatie

AFP Agence France-Presse

Quatre personnes sont mortes jeudi dans un accident d'avion près de Medulin, en Istrie, sur la côte croate, a annoncé la police dans un communiqué. Selon des médias locaux, les secours seraient à la recherche de deux autres personnes.

«D'après les informations actuellement disponibles, quatre personnes sont mortes», a affirmé la police sans plus de précision. L'accident s'est produit dans la zone de Campanoz, en dehors de la ville, et «tous les services de secours sont sur place», ajoute le communiqué.

Enquête en cours

De son côté, l'association nationale des pompiers a indiqué avoir reçu à 11h19 (09h19 GMT) un message signalant l'accident d'un petit avion, près de l'aérodrome de Medulin. Sept pompiers et trois véhicules d'incendie ont été dépêchés sur place ainsi que trois équipes médicales d'urgence, une équipe médicale d'urgence héliportée et la police, ont expliqué les pompiers sur Facebook.

La chaîne publique HRT affirme que l'avion, immatriculé en Allemagne, avait décollé d'Autriche avec Medulin pour destination. Plus de précisions sur l'accident sont attendues plus tard jeudi à l'arrivée des enquêteurs de l'agence nationale d'enquête sur les accidents du trafic aérien, maritime et ferroviaire (AIN).