La Corée du Nord a effectué dimanche son sixième essai de missiles balistiques en 2026. Les projectiles lancés depuis Sinpo ont parcouru 140 km, provoquant une réunion d'urgence en Corée du Sud.

La Corée du Nord a tiré plusieurs missiles balistiques, selon Séoul

La Corée du Nord a tiré plusieurs missiles balistiques, selon Séoul

AFP Agence France-Presse

La Corée du Nord a procédé dimanche à des tirs d'essai de plusieurs missiles balistiques à courte portée. Ces tirs portent à six le nombre de tests de missiles balistiques connus réalisés par la Corée du Nord depuis le début de l'année, alors que l'ONU interdit en principe à ce pays d'utiliser ces engins.

«Nos forces armées ont détecté plusieurs missiles balistiques non identifiés tirés en direction de la mer de l'Est depuis la région de Sinpo, en Corée du Nord, vers 6h10 (23h10 samedi en Suisse)», a d'abord indiqué l'état-major interarmées sud-coréen dimanche, faisant référence au nom coréen de la mer du Japon. Il a ensuite précisé qu'il s'agissait de missiles de courte portée.

«Les missiles ont parcouru environ 140 kilomètres, et les services de renseignement sud-coréens et américains procèdent actuellement à une analyse détaillée de leurs caractéristiques techniques exactes», a-t-il détaillé. La Corée du Sud «ripostera de manière écrasante à toute provocation», a encore assuré l'état-major.

La présidence sud-coréenne a indiqué avoir tenu une réunion d'urgence sur la sécurité à la suite de ces tirs. Les 6, 7 et 8 avril, Pyongyang s'était livrée au test de plusieurs systèmes d'armes, dont des missiles balistiques, avait rapporté son agence de presse officielle KCNA.