Kim Jong Un espère faire trembler Trump avec ses missiles

La Corée du Nord a testé des missiles de croisière et antinavires depuis un destroyer en mer Jaune, dimanche, sous les yeux de Kim Jong Un, montrant ses capacités militaires accrues, rapporte l’agence KCNA.

AFP Agence France-Presse

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a assisté à des essais de missiles de croisière et de missiles antinavires lancés depuis un destroyer de la marine, ont rapporté mardi les médias d'Etat nord-coréens. Ces essais se sont déroulés dimanche, a indiqué l'agence officielle Korean Central News Agency (KCNA), et constituent les derniers d'une récente série de lancements.

Les missiles ont suivi «les trajectoires de vol définies dans le ciel au-dessus de la mer de l'Ouest de la Corée et ont frappé leurs cibles avec une précision extrême», a rapporté KCNA, faisant référence la mer Jaune.

Les essais ont été menés à partir du Choe Hyon, l'un des deux destroyers de 5000 tonnes nord-coréens mis en service l'année dernière. Kim Jong Un «a exprimé sa grande satisfaction du renforcement de la capacité d'action stratégique de notre armée», a indiqué KCNA.

Le dirigeant a également réaffirmé que le renforcement de la force de dissuasion nucléaire de la Corée du Nord constituait la «tâche prioritaire la plus importante». Il a inspecté plusieurs fois le Chloe Hyon et des navires similaires depuis le mois dernier. Pour plusieurs analystes, les tirs de missile visent à montrer aux Etats-Unis qu'un éventuel conflit avec la Corée du Nord serait bien différent de la guerre actuelle au Moyen-Orient.

«Différence frappante avec l'Iran»

Ces tirs sont «un message direct adressé à Washington, indiquant que la Corée du Nord pourra paralyser efficacement une flotte de navires et de porte-avions américains en temps de guerre», estime Lim Eul-chul, de l'Institut d'études sur l'Extrême-Orient de l'université de Kyungnam en Corée du Sud. «Une différence frappante avec l'Iran est que ses missiles de croisière antinavires sont conçus pour transporter des ogives nucléaires tactiques», a-t-il ajouté.

S'appuyant sur des images satellites fournies par une société de renseignement basée aux Etats-Unis, le député sud-coréen Yoo Yong-won a déclaré ce mois-ci que la Corée du Nord «était en train d'accélérer la modernisation de ses forces navales grâce à l'aide militaire de la Russie». La Corée du Nord a envoyé des soldats et du matériel d'artillerie pour soutenir l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et reçoit en échange une aide technologique et militaire de Moscou, estiment des experts.



