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Pour viser les Etats-Unis
Kim Jong-un assiste à un nouvel essai de moteur de missile à combustible solide

La Corée du Nord a testé un moteur de missile à propergol solide sous la supervision de Kim Jong-un. Ce développement stratégique renforcerait ses capacités balistiques et pourrait permettre d'atteindre des cibles à travers le monde, selon des analystes.
Publié: 11:36 heures
Avec ce nouveau moteur, Pyongyang espère pouvoir atteindre les Etats-Unis.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a assisté à un nouvel essai d'un moteur de missile à combustible solide dans le cadre du développement de l'arsenal stratégique du pays, a annoncé dimanche l'agence d'Etat nord-coréenne KCNA. Les moteurs à propergol solide offrent un haut pouvoir propulsif et permettent d'accélérer la procédure de lancement.

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Selon des experts, ce moteur est destiné à équiper les nouveaux missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) Hwasong-20 dévoilés en octobre et ambitionnant de pouvoir atteindre les Etats-Unis.

Modernisation stratégique

L'essai marque «la détermination (de Pyongyang) à se doter de missiles capables d'atteindre des cibles partout dans le monde», relève l'analyste Hong Min, de l'Institut sud-coréen pour la réunification nationale.

L'essai, dont la date et le lieu n'ont pas été précisés, s'inscrit dans l'"objectif majeur de la modernisation des moyens de frappe stratégiques», a précisé KCNA, selon qui le moteur est fabriqué dans un matériau composite à base de fibre de carbone.

Lourdes sanctions de l'ONU

Selon cette source, Kim Jong Un a déclaré, en supervisant l'essai, que les capacités de défense de la Corée du Nord étaient entrées «dans une phase importante de changement». Un précédent essai d'un tel type de moteur avait eu lieu début septembre 2025.

Les programmes nucléaires et de missiles nord-coréens font l'objet de lourdes sanctions des Nations unies. Pyongyang les justifie par les menaces dont il se dit l'objet de la part des Etats-Unis et de leurs alliés, dont la Corée du Sud.

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