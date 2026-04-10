Le ministre chinois Wang Yi a rencontré Kim Jong Un à Pyongyang. Ils appellent à une coordination accrue entre Chine et Corée du Nord sur des enjeux internationaux, malgré les tensions liées aux armes nucléaires.

AFP Agence France-Presse

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a rencontré vendredi à Pyongyang le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un. Il a prôné une coordination renforcée entre les deux pays sur les questions internationales, a rapporté l'agence Chine Nouvelle.

«Tout en préservant fermement leurs intérêts respectifs en matière de souveraineté, de sécurité et de développement, la Chine et la Corée du Nord doivent continuer à renforcer la communication et la coordination sur les grandes questions internationales et régionales», a déclaré Wang Yi lors de cette rencontre, selon Chine Nouvelle.

Soutien primordial

Malgré des tensions bilatérales causées par la course de la Corée du Nord à l'armement nucléaire et balistique, Pékin est un soutien primordial, stratégique et économique, pour Pyongyang. Le président chinois Xi Jinping avait déroulé le tapis rouge à Kim Jong Un en septembre en l'invitant avec le président russe Vladimir Poutine à un grand défilé militaire célébrant les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale.

«La Chine est disposée à œuvrer avec la Corée du Nord pour mettre en oeuvre le consensus important auquel sont parvenus (les deux dirigeants), maintenir une communication et des échanges étroits, promouvoir une coopération concrète et insuffler un sens nouveau et moderne à l'amitié traditionnelle entre la Chine et la Corée du Nord», a dit Wang Yi selon Chine Nouvelle.