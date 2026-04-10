DE
FR

Querelle diplomatique
La diplomatie japonaise rétrograde la Chine au rang de «voisin important»

Dans son rapport 2026, le Japon rétrograde le statut diplomatique accordé à la Chine. Tokyo dénonce les pressions de Pékin, tandis que la chute du tourisme chinois exacerbe les tensions entre les deux puissances.
Publié: il y a 47 minutes
Depuis l'automne dernier, les relations entre le Japon et la Chine n'ont fait que se détériorer.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le Japon a rétrogradé la Chine au rang de «voisin important» selon l'expression employée dans son «Livre bleu» diplomatique paru vendredi, nouveau signe de la dégradation de ses relations avec Pékin. Le ministère décrivait depuis 2016 la Chine comme «l'un des partenaires les plus importants du Japon».

A lire aussi
Peinant à recruter, l'armée japonaise veut attirer davantage de femmes
Peu d'intérêt chez les jeunes
Peinant à recruter, l'armée japonaise veut attirer davantage de femmes
Des missiles à longue portée déployés sur une île japonaise
Menace chinoise
Des missiles à longue portée déployés sur une île japonaise

L'édition de cette année utilise une autre expression et qualifie simplement la Chine de «voisin important». En outre, ce rapport annuel qui sert à décrire les activités et la politique du ministère japonais des Affaires étrangères, accuse Pékin de «renforcer ses critiques unilatérales et ses mesures d'intimidation à l'encontre du Japon».

Querelle autour de Taïwan

Les relations entre la Chine et le Japon, respectivement 2e et 4e économies mondiales, se sont dégradées à l'automne après que la Première ministre nationaliste japonaise Sanae Takaichi a laissé entendre que son pays pourrait intervenir militairement en cas d'attaque contre Taïwan. Pékin considère l'île comme une de ses provinces, sans exclure de la reprendre par la force.

Pékin a recommandé à ses ressortissants de ne pas voyager au Japon où les Chinois constituent une importante manne touristique. Le gouvernement chinois a également imposé des restrictions douanières sur certaines firmes japonaises.

Le nombre de visiteurs chinois au Japon a chuté de plus de 45% en février sur un an, selon des données officielles. Au-delà de la Chine, la diplomatie japonaise dresse un tableau sombre de la situation internationale. «On peut affirmer que l'ère relativement paisible autrefois connue sous le nom de 'période de l'après-guerre froide' a déjà pris fin», est-il indiqué dans son rapport.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Présenté par
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Tout dépend de la sauce
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Avec vidéo
Présenté par
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
En route avec l'équipe de livraison e-FRAMER
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Présenté par
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Présenté par
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Leapmotor B10 Hybrid EV
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Présenté par
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Que servir avec la tresse, le saumon et les œufs brouillés?
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Présenté par Lexus
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
«steer-by-wire» de la nouvelle Lexus RZ
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Présenté par
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
«Made in Switzerland» depuis 90 ans
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Présenté par
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Micropauses et sensibilisation
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Articles les plus lus
    Articles les plus lus