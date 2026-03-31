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Menace chinoise
Des missiles à longue portée déployés sur une île japonaise

Face aux tensions avec la Chine, le Japon installe dès ce mardi des missiles à longue portée sur l'île de Kyushu. Un système défensif supplémentaire sera déployé dans la région de Shizuoka pour protéger les îles éloignées.
Publié: 08:46 heures
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Dernière mise à jour: il y a 51 minutes
Les tensions sont vives entre Tokyo et Pékin.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Le Japon va déployer mardi des missiles à longue portée sur l'île de Kyushu, en mer de Chine orientale, a déclaré un responsable du ministère nippon de la Défense.

«Nous prévoyons de les déployer à partir du 31 mars», a déclaré à l'AFP un porte-parole du ministère de la Défense, confirmant des informations de presse locales selon lesquelles des missiles sol-mer d'une portée d'environ 1.000 kilomètres allaient être installées dans une garnison de Kumamoto, sur l'île de Kyushu.

Le responsable a également indiqué qu'un «Hyper Velocity Gliding Projectile» (HVGP), destiné à défendre les îles les plus éloignées de l'archipel, serait déployé plus tard dans la journée dans une garnison de la région de Shizuoka (centre).

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Taïwan et îles disputées

Les autorités nippones multiplient les mises en garde au sujet des ambitions militaires de la Chine dans la région. Fin février, Tokyo avait annoncé prévoir de déployer des missiles sol-air sur l'île de Yonaguni, à quelque 110 kilomètres à l'est de Taïwan. Le Japon avait déjà dit en 2022 planifier cette installation, mais n'avait pas précisé le calendrier de sa mise en oeuvre.

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La Chine a pris depuis novembre contre le Japon une série de mesures économiques, politiques et symboliques en représailles à des propos de la Première ministre Sanae Takaichi. La responsable avait suggéré qu'une intervention militaire de son pays était possible en cas d'attaque chinoise contre Taïwan, île que Pékin revendique.

Plusieurs incidents ont également déjà impliqué des navires des deux voisins près des îles Senkaku (appelées Diaoyu par les Chinois), administrées par Tokyo mais revendiquées par Pékin.

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