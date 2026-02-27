Les Etats-Unis, le Japon et les Philippines ont conduit cette semaine des exercices aériens et navals conjoints près du canal de Bashi. Ces manœuvres inédites dans le nord philippin se sont tenues à proximité de Taïwan, dans un axe stratégique régional.

AFP Agence France-Presse

Les Etats-Unis, le Japon et les Philippines ont mené cette semaine des exercices aériens et navals conjoints près du canal de Bashi, axe stratégique séparant Taïwan des Philippines, a annoncé vendredi l'armée philippine. Ces exercices ont eu lieu dans le secteur des îles Batanes, les plus septentrionales de l'archipel philippin, séparées de Taïwan par ce bras de mer qui relie le sud de la côte chinoise au large.

Les opérations se sont déroulées «au sein de l'espace aérien et maritime philippin», a indiqué l'armée philippine. Il s'agit de la première fois que des exercices impliquant ces trois pays se tiennent dans ce «secteur opérationnel» situé à l'extrême nord des Philippines, a relevé auprès de l'AFP le porte-parole de l'armée philippine, Xerxes Trinidad.

«Patrouille de routine»

Les opérations se déroulées sur six jours et se sont achevées jeudi. Elles ont compris un exercice de tir réel mené par la frégate lance-missiles philippine BRP Antonio Luna, a-t-il été précisé. Pékin condamné ces exercices, accusant Manille de «perturber la paix et la stabilité dans la région», selon Zhai Shichen, un porte-parole de l'armée chinoise, qui a précisé que la Chine avait de son côté procédé à une «patrouille de routine» en mer de Chine méridionale du 23 au 26 février.

Les îles Batanes ne sont séparées que d'une grosse centaine de kilomètres du sud de Taïwan, une île dont Pékin, qui mène régulièrement des exercices d'encerclement, n'exclut pas de prendre le contrôle par la force. En novembre, la Première ministre nationaliste japonaise Sanae Takaichi avait suggéré que Tokyo pourrait intervenir militairement en cas d'attaque contre Taïwan, provoquant une brutale détérioration des relations avec Pékin.

Tokyo a également dit mardi vouloir déployer des missiles sol-air sur son île de Yonaguni, située à quelque 110 kilomètres à l'est de Taïwan. En août, le président philippin Ferdinand Marcos Jr. avait lui aussi prévenu que son pays devait se préparer à être impliqué dans un éventuel conflit concernant Taïwan, où travaillent de nombreux philippins.