Le Japon veut accroître la part des femmes dans l'armée d'ici le milieu des années 2030. Objectif: 13% des effectifs d'ici 2036, contre 9% aujourd'hui, sur fond de manque de recrues.

AFP Agence France-Presse

Le Japon veut augmenter significativement le nombre de femmes dans l'armée d'ici le milieu des années 2030, a indiqué le ministère de la Défense. Une déclaration faite alors qu'il peine à convaincre les jeunes de s'engager. Selon un nouvel objectif fixé cette année, l'archipel aimerait porter la part des femmes à 13% des effectifs des Forces d'autodéfense japonaises (FAD) d'ici mars 2036, contre 9% actuellement, a précisé le ministère.

Le ministère de la Défense s'est engagé à améliorer les conditions des personnels féminins à la suite d'un scandale très médiatisé d'agression sexuelle, dans lequel une ancienne soldate a raconté son histoire sur YouTube après l'abandon d'une enquête interne. Le ministère prévoit «de promouvoir l'engagement actif du personnel féminin», a-t-il indiqué dans un communiqué transmis à l'AFP, en soulignant la nécessité d'un «équilibre entre vie professionnelle et vie privée».

Alors que les possibilités offertes aux femmes au sein des FAD continuent de s'élargir, le ministère «améliore les installations... notamment par l'aménagement de toilettes, de bains et d'espaces dédiés aux femmes dans chaque garnison et base, ainsi que de quartiers féminins à bord des navires», a-t-il ajouté.

Tokyo augmente ses dépenses militaires et tente d'attirer davantage de recrues dans ses forces armées face à l'inquiétude grandissante que représentent les ambitions territoriales de la Chine dans la région. Mais les missions dangereuses, les bas salaires et un âge de départ à la retraite précoce, autour de 56 ans, rebutent les jeunes Japonais, selon des responsables et des experts.

Une faible natalité

Le recrutement est également compliqué par la faible natalité du Japon et le déclin démographique. Quelque 10% des 250'000 postes dans les forces armées sont vacants.

Parmi les pays membres de l'Otan et leurs partenaires, la proportion de femmes est en moyenne plus élevée, celles-ci représentant plus de 12% des effectifs militaires en 2022, selon un rapport du Service de recherche du Parlement européen. Ce chiffre était d'un peu plus de 10% en 2014. Aux Etats-Unis, les femmes représentaient environ 18% des recrues en 2023, selon le ministère de la Défense.

L'augmentation du nombre de femmes au sein des FAD «contribuera à apporter une plus grande diversité de points de vue à nos missions, notamment les opérations de secours en cas de catastrophe et d'autres activités impliquant une interaction directe avec le public», a déclaré le ministère japonais de la Défense.

L'ancienne soldate Rina Gonoi, qui a été agressée sexuellement quand elle était dans l'armée, a conclu un accord avec le gouvernement et un ancien collègue en janvier, après une bataille judiciaire de plusieurs années.