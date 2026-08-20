Treize morts et sept blessés dans l’effondrement d’une mine d’or illégale mercredi soir à Nariño, Colombie. Une explosion causée par des gaz aurait provoqué la catastrophe. Les secours luttent contre un terrain instable.

Un glissement de terrain dans une mine illégale fait 13 morts

Un glissement de terrain dans une mine illégale fait 13 morts

AFP Agence France-Presse

Treize personnes sont mortes et sept ont été blessées après un effondrement mercredi soir dans une mine d'or illégale du sud-ouest de la Colombie, a annoncé jeudi un responsable du gouvernement local. Les accidents miniers sont fréquents en Colombie, en particulier dans les exploitations illégales dépourvues de contrôles de sécurité.

«En raison des mouvements à l'intérieur de la mine, un remblai s'est effondré sur les personnes», a déclaré un responsable du gouvernement du département de Nariño, Fredy Gámez, au média Radio Caracol. Des images publiées sur les réseaux sociaux montrent des pelleteuses travaillant sur un terrain très escarpé.

Une explosion à l'intérieur de la mine a provoqué des mouvements et la chute de terre sur les travailleurs, a précisé à l'AFP une source au sein du gouvernement régional. L'accumulation de gaz est généralement la principale cause des explosions dans les mines en Colombie. Les opérations de sauvetage sont rendues difficiles par l'instabilité du terrain.