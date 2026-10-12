À Cologne, la police enquête sur deux jeunes hommes soupçonnés d’avoir utilisé un robot pour agresser sexuellement une adolescente de 16 ans dans la rue. La scène a été diffusée en direct sur les réseaux sociaux.

À Cologne, un robot est au cœur d’une enquête pour agression sexuelle

À Cologne, un robot est au cœur d’une enquête pour agression sexuelle

La scène a été diffusée en live sur TikTok

AFP Agence France-Presse

La police allemande enquête contre deux jeunes hommes suspectés d'avoir utilisé un robot pour agresser sexuellement une adolescente de 16 ans dans la rue et diffuser la scène en direct sur les réseaux sociaux, selon un communiqué paru lundi.

Dans la nuit de samedi à dimanche à Cologne (ouest), ce robot «aurait touché une jeune fille de 16 ans au niveau des fesses et effectué des mouvements de va-et-vient contre son derrière», précise le communiqué de la police de la ville.

La brigade criminelle de Cologne mène l'enquête contre le propriétaire du robot, âgé de 16 ans, et son complice âgé de 19 ans, pour «suspicion d'injure à caractère sexuel». Ce délit peut être passible de jusqu'à deux ans de prison. Selon la police, ils ont filmé la scène, l'ont diffusée en direct sur les réseaux et commentée.

Vers minuit, le robot, d'environ 1,20 mètre de haut et de couleur rouge et dorée, se serait approché de la jeune fille par derrière, alors qu'elle se trouvait avec deux amies dans une rue du centre-ville.

Sur le réseau social TikTok, une vidéo virale montre le robot, accompagné de ses maîtres, se coller à l'adolescente, qui, effrayée, pousse un cri et s'écarte.

Alertée, les policiers se sont rendus sur place peu après et ont retrouvé les suspects ainsi que le robot dans le coffre d'une voiture, selon le communiqué.

«La police criminelle examine désormais la manière dont le robot fonctionnait au moment des faits et si quelqu'un contrôlait délibérément ses mouvements», précise le communiqué L'engin a été saisi, ainsi que deux téléphones portables des suspects.