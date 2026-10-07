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Diocèse de Broome
Un ex-évêque australien condamné à six ans de prison pour viol

Un ex-évêque australien a été condamné mercredi à six ans et demi de prison pour viol et agressions sexuelles sur de jeunes hommes. Ancien responsable du diocèse de Broome, il avait démissionné en 2020.
Publié: il y a 12 minutes
L'ancien évêque australien Christopher Saunders a été condamné à six ans et demi de prison.
Photo: AARON BUNCH
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AFP Agence France-Presse

Un ancien évêque australien a été condamné mercredi à six ans et demi de prison pour viol et agressions sexuelles sur de jeunes hommes, a indiqué un responsable du tribunal. Christopher Alan Saunders a été l'un des plus hauts responsables de l’Eglise catholique en Australie. Il a dirigé pendant plus de 20 ans le diocèse de Broome (ouest), abritant des dizaines de communautés aborigènes isolées.

Reconnu coupable d'une pénétration sexuelle non consentie et de 12 agressions, il a été condamné à six ans et six mois de prison. «J'étais un jouet qu'il utilisait (...), j'ai la tête qui explose maintenant, je souffre tellement», a témoigné une des victimes dans une déclaration lue au tribunal.

Christopher Alan Saunders a démissionné en 2020, lorsque les premiers témoignages d'agressions sexuelles ont été publiés dans les médias. Mais il a obtenu le titre d’«évêque émérite». Une première enquête de la police n'avait pas permis de recueillir des preuves suffisantes pour inculper Monsieur Saunders, qui a toujours nié les allégations à son encontre.

Enquête du Vatican

Mais le Vatican a lancé sa propre enquête en 2022, en vertu de pouvoirs étendus instaurés par le pape François. Les conclusions confidentielles de l’Eglise ont été transmises à la police, qui a relancé son enquête.

Après la condamnation de Monsieur Saunders, le président de la Conférence des évêques catholiques d'Australie, Timothy Costelloe, a souligné «l'impact profond sur les victimes et les survivants de ces crimes».

«A chaque victime et à chaque survivant qui a courageusement révélé ce qu'il a enduré, nous voulons dire ceci: nous sommes désolés pour la douleur et la souffrance qui vous ont été infligées. Nous sommes désolés que votre confiance ait été trahie de manière si directe et si profonde par un responsable de l’Eglise», a-t-il déclaré, ajoutant que «le cheminement de l’Eglise (devait) également se poursuivre».

Victime ou témoin d’une agression sexuelle?

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