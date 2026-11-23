Les négociations de la COP31 à Antalya ont échoué sur des sujets cruciaux comme les énergies fossiles et la finance climatique. Les appels à une réforme du modèle basé sur le consensus se multiplient face à l'impasse.

Quel avenir pour les discussions climatiques après le fiasco de la COP31?

Quel avenir pour les discussions climatiques après le fiasco de la COP31?

En bref A Antalya, la COP31 a échoué à trouver un accord face à des pays divisés sur les énergies fossiles.

L’échec relance les appels à réformer le consensus, qui permet à un seul pays de bloquer un accord

Des recours judiciaires et des accords hors COP sont envisagés, sans pour autant remplacer la conférence de l’ONU

AFP Agence France-Presse

Malgré des prolongations sans précédent, la COP31 a buté dimanche sur plusieurs questions clés, énergies fossiles en tête. Un nouvel échec qui galvanise les critiques d'un modèle basé sur le consensus, qui atteint ses limites face à l'urgence climatique.

«La racine du problème, c'est que quand la COP a été créée, pour des raisons que je comprends, elle a été conçue pour reposer exclusivement sur le consensus», et «c'est beaucoup demander», a souligné le ministre du Climat australien Chris Bowen.

L'échec de la conférence de l'ONU à Antalya (Turquie) a ravivé les appels à réformer ce système où une petite minorité, voire un seul pays sur les quelque 200 participants, peut bloquer toute avancée.

«Il faut aussi du consensus pour changer le consensus»

Sur X, l'ex-vice-président américain Al Gore, colauréat du Nobel de la paix en 2007 pour ses efforts de sensibilisation au changement climatique, a exhorté à mettre sur pied un «processus multilatéral revigoré qui reflète la science la plus récente et représente la volonté de la majorité du monde». «Il faut aussi du consensus pour changer le consensus», a tempéré M. Bowen, rappelant que tous les pays auraient à accepter la potentielle réforme des COP.

Les discussions en Turquie ont achoppé sur plusieurs points, notamment la mention explicite des énergies fossiles dans la déclaration finale, réclamée par l'Union européenne et d'autres pays du Pacifique et d'Amérique latine. Mais les producteurs d'hydrocarbures, Arabie saoudite en tête, s'y sont opposés et elle ne figurait pas dans le document proposé par les organisateurs.

Les parties se sont également accrochées sur les travaux du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) et le choix des mots sur le captage de carbone, technologie vantée par le secteur des énergies fossiles mais jugée par d'autres coûteuse et inefficace.

Du point de vue des pays les plus pauvres, il n'y a pas eu non plus de progrès sur la finance climatique, c'est-à-dire l'enveloppe nécessaire à la transition énergétique et à l'adaptation face aux catastrophes provoquées ou amplifiées par le réchauffement.

Voies légales

«Le problème fondamental d'une politique climatique acceptée par tous est plus évident que jamais: les puissances fossiles ne seront pas d'accord pour qu'on dévalue leurs richesses en ressources, et les pays riches n'apporteront pas assez de finances climatiques au monde en développement», résume Frank Jotzo, professeur d'économie environnementale et du changement climatique à l'université nationale d'Australie.

La plupart des parties prenantes et observateurs conviennent toutefois que les COP restent importantes en raison de leur format unique, où tous les pays du monde sont virtuellement conviés et ont le même poids dans les débats. Si la formule ne devrait pas être abandonnée, les demandes d'actions sous d'autres formes se font de plus en plus entendre, notamment sous la forme d'actions en justice.

Cette voie est déjà suivie avec un avis de la Cour internationale de justice (CIJ) estimant que les Etats avaient l'obligation légale de combattre le changement climatique. «Si les négociations n'accouchent pas de ce dont les Etats ont besoin, ceux-ci envisageront certainement de se tourner vers la CIJ et d'autres tribunaux internationaux», dit Harj Narulla, avocat international qui a conseillé les îles Salomon à la COP31.

D'autres espèrent que l'idée d'accords hors du cadre COP fasse son chemin, à l'image du sommet sur la sortie des énergies fossiles de Santa Marta, en Colombie, au mois d'avril. Cette conférence est née de la COP30 au Brésil pour les pays désireux de s'affranchir du consensus. Ses membres ont par exemple décidé de créer un groupe de scientifiques pour les conseiller sur le chemin à suivre.

«Ces processus plurilatéraux prennent de l'ampleur» et sont de plus en plus importants, en particulier concernant le captage de carbone et la finance climatique, remarque M. Jotzo. Le ministre australien Chris Bowen relève lui aussi l'intérêt du sommet de Santa Marta, même s'il «ne remplace pas la COP. C'est juste une autre façon de la faire».