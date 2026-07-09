Le mois de juin 2026 a été le plus chaud jamais mesuré en Europe occidentale, a annoncé l'observatoire européen Copernicus. Avec une moyenne de 20,74°C, les températures ont dépassé de plus de 3°C les normales saisonnières, surpassant le précédent record établi en 2025.

L'Europe occidentale a enregistré le mois de juin le plus chaud de son histoire

L'Europe occidentale a enregistré le mois de juin le plus chaud de son histoire

Plus de 3°C au-dessus de la norme

AFP Agence France-Presse

Le mois de juin 2026 a été le plus chaud enregistré en Europe occidentale dans l'histoire, a dévoilé jeudi l'observatoire climatique de l'UE Copernicus, à l'heure où une nouvelle vague de chaleur s'est installée sur le continent. La température moyenne en Europe occidentale a atteint 20,74°C en juin, soit plus de 3°C au-dessus de la norme de la période 1991-2020, a détaillé Copernicus dans un rapport mensuel, battant le précédent record de la région, établi en juin 2025.

«Le changement climatique est en train de passer du statut de problème futur abstrait et statistique, dont on prend connaissance dans des rapports, à celui d'une réalité concrète et perturbatrice de la vie quotidienne», a analysé auprès de l'AFP Samantha Burgess, responsable stratégique des questions climatiques au Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT), une organisation intergouvernementale qui gère Copernicus.

«L'Europe se réchauffe bien plus vite que la moyenne mondiale», a-t-elle rappelé mettant en avant les changements de circulation atmosphérique comme l'une des causes. «Les changements observés dans la circulation atmosphérique indiquent que ce phénomène va se multiplier en Europe à l'avenir. Nous assisterons donc à davantage de vagues de chaleur dans un monde plus chaud. Elles seront plus intenses, dureront plus longtemps et toucheront davantage de zones géographiques», a-t-elle ajouté, appelant à parvenir à une émission nette de gaz à effets de serre nulle «dès que possible».

En juin, les températures mondiales ont dépassé de 1,39°C la moyenne estimée de l'ère préindustrielle, période couvrant les années 1850 à 1900, a aussi montré Copernicus dans son rapport. Il s'agit du deuxième mois de juin le plus chaud jamais enregistré, tant à l'échelle mondiale qu'en Europe dans son ensemble, a indiqué Copernicus, alors que le réchauffement climatique d'origine humaine se poursuit.