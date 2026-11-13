À la COP31 en Turquie, la directrice de l’OIM Amy Pope avertit que plus de 200 millions de personnes risquent d’être déplacées par le climat, faute de politiques et de financements d’adaptation suffisants.

200 millions de personnes menacées d'exil à cause du réchauffement climatique

200 millions de personnes menacées d'exil à cause du réchauffement climatique

AFP Agence France-Presse

Plus de 200 millions de personnes pourraient être contraintes de quitter leur lieu de vie à cause du changement climatique, a déclaré la directrice de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) à l'AFP à la COP31 en regrettant que des milliards soient consacrés aux contrôles aux frontières plutôt qu'à l'adaptation.

«Plus de 200 millions de personnes vivent dans des communautés extrêmement vulnérables au climat et qui risquent d'être déplacées. (...) Si nous n'agissons pas maintenant, ces mouvements augmenteront considérablement», a affirmé Amy Pope qui se trouve à Antalya, en Turquie, pour la grande réunion annuelle sur le climat de l'ONU.

En 2025, près de 30 millions de personnes ont été déplacées à la suite de tempêtes, de la sécheresse, des incendies de forêt, des chaleurs extrêmes ou des inondations, selon les données de l'OIM.

Il manque cependant des politiques qui s'attaquent «aux facteurs qui alimentent les migrations», tandis que des milliards de dollars sont dépensés pour assurer la sécurité des frontières, a déploré Mme Pope.

«On nous demande souvent d'aider les gouvernements lorsqu'ils font face à des migrations irrégulières. Nous savons à quel point cela peut être coûteux, nous savons combien de vies peuvent être perdues», a-t-elle indiqué.

Aider à stabiliser les communautés à risque serait plus efficace, a-t-elle précisé. Or le financement des projets de prévention, qui sont souvent peu coûteux, reste toujours à trouver.

«Nous parlons de mesures d'adaptation dont le coût est estimé à environ 310 millions de dollars. Il y a eu environ 30 millions de dollars de financements. On est très loin de ce qui serait nécessaire», a-t-elle expliqué.

Pour Mme Pope, les migrations liées au climat et aux conflits sont indissociables. «Il est crucial que les gouvernements ne compartimentent pas ces différents enjeux. Le climat a un impact sur les conflits. Les conflits ont un impact sur le climat», a-t-elle rappelé.

La directrice de l'OIM a aussi déploré l'absence à la COP31 de plusieurs chefs d'État. «Bon nombre des gouvernements qui ne sont pas présents sont également préoccupés par la manière de gérer les migrations», a-t-elle regretté. «Nous encourageons tous les États à s'impliquer, à porter des solutions, à veiller à adopter une approche globale. Nous aimerions les voir tous autour de la table».