La COP31 s’ouvre lundi à Antalya sur des négociations déjà tendues: les pays africains réclament davantage de fonds pour l’adaptation, tandis que l’UE refuse de nouveaux engagements financiers.

COP31: les négociations s'ouvrent sur fond de bras de fer financier

COP31: les négociations s'ouvrent sur fond de bras de fer financier

AFP Agence France-Presse

La conférence annuelle des Nations unies sur le climat COP31 débute lundi en Turquie pour tenter de trouver des solutions urgentes au réchauffement, les négociateurs ayant déjà engagé une bataille sur les financements.

La cérémonie d'ouverture a été repoussée d'une heure, sans explication officielle pour l'instant. Mais les délégations achoppaient encore tard dimanche sur l'ordre du jour à établir pour les deux semaines de discussions à venir.

«Le démarrage est difficile pour la COP31», observe Jasper Inventor, chef de la délégation de l'ONG Greenpeace, dans un message à l'AFP. Selon lui, les Européens refusent l'inscription à l'ordre du jour de certains éléments sur le financement : «les gouvernements des pays développés sont fermes» sur ce point, dit-il.

Les pays africains réclamaient pour leur part que soit inscrit le triplement des financements destinés à l'adaptation au changement climatique, essentiels pour protéger les pays les plus vulnérables face aux sécheresses, aux inondations ou à la montée du niveau des océans.

Un responsable de l'Union européenne, premier contributeur mondial aux financements climatiques, a souligné vendredi n'avoir «aucune volonté politique» pour des engagements financiers supplémentaires.

Crise énergétique et catastrophes climatiques

Dans le vaste parc des expositions de la station balnéaire d'Antalya, l'ambiance est moins à l'euphorie qu'au réalisme. Beaucoup évoquent une conférence destinée avant tout à transformer en actions concrètes les engagements pris lors des précédentes éditions.

L'année a encore été marquée par une succession de catastrophes climatiques, entre crues meurtrières au Népal, vagues de chaleur en Europe et incendies étouffants en Indonésie.

Dans le même temps, la crise énergétique alimentée par la guerre au Moyen Orient, la hausse des prix et les difficultés budgétaires de nombreux gouvernements pèsent sur l'ambition climatique.

Le constat scientifique, lui, continue de se dégrader. En septembre, l'ONU a averti que la planète restait sur une trajectoire incompatible avec l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris de 2015, quand les pays s'étaient engagés à tenter de limiter le réchauffement à 1,5°C par rapport à l'ère préindustrielle.

Bataille sur l'électricité

La Turquie préside cette COP31 avec l'appui de l'Australie, chargée de conduire les négociations, à la suite d'un compromis inédit sur l'organisation de la conférence.

Ankara entend faire de l'électrification un thème clé. Son objectif: que les pays s'accordent à porter à 35% la part de l'électricité dans la consommation énergétique mondiale d'ici 2035, contre environ 20% aujourd'hui.

Cette initiative pourrait elle-même devenir un sujet de discorde. L'Union européenne plaide pour une électrification «propre», sous-entendant une production d'électricité débarrassée du charbon, du pétrole et du gaz. Plusieurs pays producteurs d'énergies fossiles devraient se montrer plus réticents à cette formulation.

Absence de Donald Trump

Autre ombre sur la conférence: l'absence de l'administration du président américain Donald Trump. Or les États-Unis demeurent la première économie mondiale et le deuxième émetteur de gaz à effet de serre derrière la Chine.

L'efficacité du partage des rôles entre la Turquie et l'Australie sera également scrutée. Quid en cas de désaccord sur un sujet? Le tandem, avec ses alliés différents, peut-il pas au contraire faciliter la recherche de compromis?

Même si les discussions s'annoncent difficiles, «l'ambiance est très bonne», notamment grâce aux conditions d'accueil et à une «bonne alchimie» entre les co-présidents, assurait dimanche à l'AFP le négociateur en chef de l'Azerbaïdjan, Yalchin Rafiyev.

«L'essentiel, ajoutait-il, est de parvenir à un équilibre entre les piliers de l'accord de Paris: l'adaptation (aux conséquences du changement climatique, NDLR), l'atténuation (de ses causes via par exemple la réduction de la consommation de charbon, NDLR) et le financement.»