Un avion-cargo de K2 Airways avec cinq personnes à bord a disparu mardi soir au large de Karachi. Le Pakistan a confirmé que l'avion s'est abîmé en mer, causant la mort de l'équipage.

Un Boeing cargo disparait subitement des radars au large du Pakistan

Un Boeing cargo disparait subitement des radars au large du Pakistan

AFP Agence France-Presse

Le Pakistan tentait mercredi de retrouver un avion-cargo Boeing porté disparu au large de Karachi, un incident que le Premier ministre a décrit comme «tragique», l'appareil s'étant abimé en mer avec cinq personnes à bord selon l'Autorité aéroportuaire pakistanaise (PAA). Exploité par la compagnie privée K2 Airways, l'appareil a été détecté en «descente rapide» peu avant sa disparition des écrans radars, a-t-on précisé de même source.

Le Premier ministre Shehbaz Sharif a exprimé «sa profonde tristesse, son chagrin et ses regrets face à ce tragique accident», selon un communiqué publié par son cabinet. Il a présenté ses condoléances aux familles des cinq membres d'équipage qui se trouvaient à bord et demandé aux autorités pakistanaises de l'aviation civile, à la marine et à l'armée de l'air d'intensifier les opérations de recherche et de sauvetage et de mobiliser toutes les ressources disponibles.

Un changement de cap brusque

L'avion effectuait la liaison entre Sharjah, aux Emirats arabes unis, et Karachi lorsqu'il a disparu mardi soir après avoir signalé un «problème de système de navigation», a précisé l'autorité dans un message publié sur le réseau social X. A 21H21 heure du Pakistan (17h21 en Suisse), l'appareil a été observé «en descente rapide et effectuant un changement de cap brusque», puis le contact radar et les communications ont été perdus à environ 155 milles marins à l'ouest de Karachi, a précisé la PAA.

Un centre de coordination des secours a été mis en place et une opération de recherche et de sauvetage a été lancée en mer pour localiser l'appareil disparu, toujours selon la même source. Les données préliminaires transmises par l'avion «indiquaient une perte d'altitude, suivie d'une remontée, puis d'une deuxième perte d'altitude soudaine et spectaculaire», selon le site flightradar24.com, un service mondial de suivi des vols.

Le Pakistan confirme le crash

Une source proche du dossier a déclaré à l'AFP que des navires de la marine et des navires marchands participaient aux opérations de recherche de l'avion disparu, avec le soutien d'avions militaires. K2 Airways est une compagnie aérienne cargo privée pakistanaise qui assure des vols réguliers et charter au niveau national et international.

Les autorités pakistanaises ont confirmé peu après : l’avion s’est abîmé en mer d’Arabie. L'ensemble de l'équipage est mort dans cet incident.