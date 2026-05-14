Donald Trump, en visite en Chine, promet de clarifier sa position sur Taïwan dans les prochains jours, selon le ministre américain des Finances. Pékin avertit des risques de conflit concernant cette île que la Chine revendique.

Trump a eu «des réunions extrêmement positives» avec Pékin

Trump a eu «des réunions extrêmement positives» avec Pékin

AFP Agence France-Presse

Donald Trump, en visite en Chine, s'exprimera davantage sur Taïwan «dans les prochains jours», a déclaré jeudi le ministre américain des Finances, Scott Bessent, au média américain CNBC.

Le président chinois Xi Jinping a émis une sévère mise en garde à l'adresse de son homologue américain sur le risque de «conflit» au sujet de Taïwan, que Pékin considère comme l'une de ses provinces. Le président américain a aussi qualifié ses discussions avec Xi Jinping «d'extrêmement positives et productives».

«Nous avons eu, plus tôt dans la journée, des conversations et des réunions extrêmement positives et productives avec la délégation chinoise», a déclaré Trump à l'occasion d'un banquet donné en son honneur au Palais du Peuple.

«Rendre sa grandeur à l'Amérique»

De son côté, Xi Jinping a affirmé que le retour de la Chine comme grande puissance était compatible avec la volonté de «rendre sa grandeur à l'Amérique», leitmotiv du président américain. «Rendre sa grandeur à l'Amérique» (Make America Great Again – MAGA) est le slogan emblématique du locataire de la Maison Blanche et le nom de son mouvement politique. Il entend restaurer un âge d'or américain, mis à mal selon Trump, par un déclin économique, politique et culturel.

«Les peuples chinois et américain sont deux grands peuples», a déclaré Xi Jinping jeudi soir dans un discours lors d'un immense banquet donné à Pékin en l'honneur de Donald Trump, actuellement en visite en Chine. «Réaliser le grand renouveau de la nation chinoise et rendre sa grandeur à l'Amérique peuvent parfaitement aller de pair, se nourrir l'un l'autre et apporter des bienfaits au monde entier», a assuré Xi Jinping.

Ces propos sont conformes à la doctrine officielle de la Chine, qui n'affirme jamais publiquement être une rivale ou une concurrente des Etats-Unis, mais plaide pour une relation de "partenariat gagnant-gagnant» avec Washington.

Le grand renouveau de la nation chinoise est un concept central de la rhétorique de Xi Jinping. Il s'agit de l'idée que la Chine, après plus d'un siècle de faiblesse, de guerres et d'humiliations, doit retrouver sa place légitime de grande puissance prospère, influente et respectée dans le monde.