Pourquoi Xi Jinping fait-il disparaître autant de généraux?

Le président chinois fait table rase: en trois ans, il a remplacé une trentaine de chefs militaires. Ce jeu de pouvoir aura des répercussions jusqu'en Europe.

Guido Felder

La plus grande armée du monde est en pleine agitation. En l'espace de trois ans seulement, Xi Jinping a changé presque toute la tête de l'Armée populaire de libération (APL), qui compte environ deux millions de soldats. La chute du général Zhang Youxia, responsable de la planification opérationnelle de la guerre, est particulièrement radicale.

Avec cette opération de nettoyage, le président chinois s'octroie encore plus de pouvoir. Il s'ouvre la voie vers la conquête de Taïwan – avec ou sans l'assentiment de Trump. Même pour l'Europe et la Suisse, le risque augmente.

Armée, marine, forces de missiles: presque tous les départements de l’APL sont touchés. Au moins 30 généraux et amiraux qui occupaient encore des postes clés début 2023 ne sont plus en fonction. Certains d'entre eux ont été limogés, d'autres placés sous enquête du parti, d'autres encore ont tout simplement disparu.

En Chine, les autorités font régulièrement disparaître des personnes lorsqu'elles ne conviennent pas au gouvernement. Selon l'organisation de défense des droits de l'homme Safeguard Defenders, cela aurait concerné environ 150'000 personnes au cours des dernières années. C'est le cas du ministre des Affaires étrangères Qin Gang en 2023 et du ministre de la Défense Li Shangfu peu après. Il est possible qu'ils soient détenus dans un lieu tenu secret.

Un général chevronné accusé d’espionnage

Seuls sept généraux de longue date sont encore actifs aujourd'hui, selon le «New York Times». Parmi eux se trouve Zhang Shengmin. Il a longtemps fait partie des forces de missiles qui contrôle également l'arsenal nucléaire de la Chine. Depuis l'année dernière, il est vice-président de la Commission militaire centrale, l'organe de direction militaire le plus élevé.

Il est en revanche surprenant que le chef opérationnel Zhang Youxia fasse partie des personnes licenciées. Il était l'un des principaux alliés de Xi et l'un des rares militaires à avoir une expérience de la guerre. Jeune officier, il était présent lorsque la Chine a attaqué le Vietnam en 1979. La semaine dernière, des informations ont évoqué la transmission de données ultrasensibles sur le programme nucléaire chinois aux Etats-Unis, ainsi que des pots-de-vin contre des promotions.

Xi s'approprie le pouvoir

Quel est l'objectif de Xi en remplaçant la quasi-totalité du personnel militaire? Officiellement, il s'agit de lutter contre la corruption, mais dans les faits, il s'agit de loyauté et d'extension de son propre pouvoir. Simona A. Grano, spécialiste de la Chine à l'Université de Zurich, explique: «La direction du parti et de l'armée devient de plus en plus un instrument de sa domination personnelle et de moins en moins un système de direction collective avec un contrôle interne.»

Ce jeu de pouvoir a des répercussions sur le monde entier. Pour Taïwan en particulier, la situation pourrait devenir inconfortable à long terme. Certes, les coupes claires dans le commandement militaire affaiblissent l'Armée populaire de libération à court terme. Mais si Xi retire ses freins et s'entoure de partisans loyaux, il pourrait y avoir à long terme une attaque largement soutenue sur l'île située au large des côtes chinoises. D'autant plus que Xi estime que le président américain Donald Trump est moins interventionniste que son prédécesseur en ce qui concerne Taïwan.

Simona A. Grano n'exclut pas que Zhang Youxia ait été écarté parce qu'il avait peut-être exprimé des doutes sur la préparation militaire d'une guerre à Taïwan. Avec des personnes partageant les mêmes idées autour de lui, la voie serait libre pour Xi pour une tentative de conquête.

«C'est inquiétant»

Selon Simona A. Grano, le changement à la tête de l'armée chinoise entraîne une plus grande incertitude dans le monde entier, ce qui devrait à son tour encourager le réarmement: «La combinaison d'un commandement militaire inexpérimenté et d'une politique étrangère agressive augmente le risque de mauvais calculs, par exemple en cas d'incidents aériens et maritimes dans le détroit de Taïwan ou en mer de Chine méridionale.»

Pour l'Europe comme pour la Suisse, le remplacement de la direction militaire comporte un risque. Pour être préparés à d'éventuels troubles, les Européens devraient diversifier à temps leurs chaînes d'approvisionnement, planifier des scénarios de sanctions et investir dans la prévention diplomatique. Il faut se mettre en position, même s'il ne vaudrait mieux pas utiliser ces instruments, estime Simona A. Grano.

Simona A. Grano évalue la situation: «L'évolution actuelle en Chine montre clairement que la rationalité politique et militaire est de plus en plus remplacée par la loyauté. Et cela est fondamentalement inquiétant du point de vue de la politique de sécurité.»