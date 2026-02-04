L'avertissement lancé par Xi à Trump

Le président chinois s'est entretenu mercredi avec ses homologues américain et russe. Il a plaidé pour «la stabilité» tout en mettant en garde les Etats-Unis au sujet de Taïwan.

Le président chinois, Xi Jinping, s'est entretenu mercredi de l'Iran et d'autres sujets brûlants avec ses homologues russe et américain, Vladimir Poutine et Donald Trump. Il a plaidé pour une plus étroite coopération avec Moscou, bénéfique à la «stabilité» mondiale». Les dirigeants chinois et russe ont d'abord plaidé lors d'une visioconférence pour une plus étroite coopération bilatérale dans l'intérêt de la «stabilité» mondiale, selon les médias officiels et autorités des deux pays.

Quelques heures plus tard, Xi Jinping s'est entretenu par téléphone avec le président Trump, a indiqué l'agence de presse officielle Chine nouvelle. Après cet appel qu'il a qualifié d'excellent», Donald Trump a assuré que la relation des Etats-Unis avec la Chine et sa relation personnelle avec le président chinois étaient «extrêmement bonnes».

«Cela a été un appel prolongé et approfondi, au cours duquel beaucoup de sujets importants ont été discutés, dont le commerce, la défense, le voyage que je ferai en Chine en avril (et que je suis très impatient de faire), Taïwan, la guerre entre Russie et Ukraine, la situation en Iran, l'achat par la Chine de pétrole et de gaz aux Etats-Unis, le projet de la Chine d'acheter plus de produits agricoles» américains, a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social.

Appel à la prudence

De son côté, M. Xi l'a averti que les Etats-Unis devaient «faire preuve de prudence» dans leurs ventes d'armes à Taïwan. «La question taïwanaise est le sujet le plus important des relations sino-américaines. Taïwan fait partie du territoire chinois. La Chine se doit de défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale, et ne permettra jamais que Taïwan soit séparée de la Chine. Les Etats-Unis doivent impérativement faire preuve de prudence sur la question des ventes d'armes à Taïwan», a-t-il indiqué, selon Chine nouvelle.

Ces entretiens se sont tenus dans un contexte international marqué par une grande incertitude, notamment sur le dossier iranien et la guerre en Ukraine. Les liens économiques, diplomatiques et militaires sont étroits entre Pékin et Moscou. Ils se sont encore renforcés depuis l'offensive russe à grande échelle en Ukraine.

Négociations sur l'Ukraine

«Les deux parties doivent (...) veiller à ce que les relations sino-russes continuent à se développer de manière stable et dans la bonne direction, grâce à une coordination stratégique plus approfondie», a déclaré Xi Jinping à Vladimir Poutine, selon la télévision chinoise CCTV. «En tant que grands pays responsables et membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, la Chine et la Russie ont l'obligation d'encourager la communauté internationale à défendre l'équité et la justice (...) et de maintenir conjointement la stabilité stratégique mondiale», a-t-il souligné.

Un nouveau cycle de négociations entre les représentants ukrainiens et russes, en présence des Américains, a démarré mercredi à Abou Dhabi pour tenter de trouver une issue à quatre ans de guerre. Selon le conseiller diplomatique du président russe, Iouri Ouchakov, ce sujet a été évoqué lors de l'entretien entre MM. Poutine et Xi. Xi Jinping «soutient les négociations tripartites à Abou Dhabi», a assuré M. Ouchakov, lors d'un briefing téléphonique auquel a participé l'AFP.

Si la Chine appelle régulièrement à des pourparlers de paix et au respect de l'intégrité territoriale de tous les pays, sous-entendu Ukraine comprise, elle n'a jamais condamné la Russie pour son offensive et se présente comme neutre. L'entretien s'est déroulé alors que l'Iran, autre partenaire de la Chine, est sous pression après la répression sanglante en janvier d'un vaste mouvement de contestation, notamment de la part des Etats-Unis qui exigent un accord sur le nucléaire.

Poutine invité en Chine

La Chine réfute les accusations de fourniture d'armes létales à l'un ou l'autre camp et de livraison de composants militaires à la Russie pour son industrie de défense. Partenaire économique primordial de la Russie, elle est le premier pays acheteur de combustibles fossiles russes au monde, y compris de produits pétroliers, alimentant ainsi la machine de guerre. Pékin considère Moscou comme un partenaire prioritaire dans l'ébauche d'un nouvel ordre mondial multipolaire post-occidental.

L'entretien Xi-Poutine survient également à la veille de l'expiration, jeudi, du traité New Start, dernier accord en date de maîtrise des armements liant Washington et Moscou. Signé en 2010, il limitait chaque partie à 800 lanceurs et bombardiers lourds et 1550 ogives stratégiques offensives déployées, avec un mécanisme de vérification.

Lors de l'entretien. Xi Jinping a également invité Vladimir Poutine à se rendre en Chine dans la première moitié de l'année. «L'invitation a été acceptée avec gratitude», comme celle à assister au sommet de l'Apec en Chine en novembre, a assuré M. Ouchakov.

Une coopération inchangée

Le président taïwanais Lai Ching-te a assuré jeudi que la coopération entre Taipei et Washington n'allait «pas changer», après l'avertissement du dirigeant chinois Xi Jinping à Donald Trump de ne pas vendre d'armes à Taïwan, au cours d'un appel la veille.

«Les relations entre Taïwan et les Etats-Unis sont solides comme le roc et tous les programmes de coopération se poursuivront et ne vont pas changer», a déclaré M. Lai à des journalistes, après la visite d'une usine textile dans le centre de l'île. Lai Ching-te a souligné que les «engagements (envers Taipei) restent inchangés et qu'il existe d'excellents canaux de communication» entre les deux pays, sans donner plus de détails.