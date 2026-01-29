DE
Selon les médias d'Etat chinois
Xi Jinping accueille Keir Starmer pour relancer les relations sino-britanniques

Xi Jinping reçoit Keir Starmer à Pékin pour des entretiens sur le commerce et la sécurité. C'est la première visite d'un Premier ministre britannique en Chine depuis Theresa May en 2018.
Xi Jinping serre la main de Keir Starmer à Pékin, première visite d'un leader britannique en Chine depuis 2018.
Photo: Getty Images
AFP Agence France-Presse

Le président chinois Xi Jinping a entamé jeudi à Pékin des entretiens avec le Premier ministre britannique Keir Starmer qui visent à dissiper les crispations passées et devraient porter sur le commerce et la sécurité, ont rapporté les médias d'Etat chinois. Le dirigeant chinois a accueilli Keir Starmer au Palais du peuple à Pékin. 

Il s'agit de la première visite en Chine d'un chef du gouvernement britannique depuis celle de la conservatrice Theresa May en 2018. Downing Street dit vouloir promouvoir «un partenariat pragmatique et cohérent» avec un pays avec lequel les relations ont été tendues ces dernières années.

Il est «vital» d'améliorer les relations avec la Chine

Keir Starmer a jugé «vital» d'améliorer les relations avec la Chine malgré les différends, au début des entretiens avec le président Xi Jinping. «La Chine est un acteur essentiel sur la scène internationale et il est vital de construire une relation plus sophistiquée dans laquelle nous identifions les opportunités de collaboration, tout en permettant un dialogue constructif sur les sujets sur lesquels nous ne sommes pas d'accord», a-t-il dit.

Pour Londres comme pour un certain nombre d'autres capitales, il s'agit d'explorer les voies d'une coopération plus soutenue avec la deuxième puissance économique mondiale, dans un contexte de rivalités commerciales et géostratégiques exacerbées, et alors que le président américain Donald Trump ébranle les alliances du passé. Le Royaume-Uni, grand allié des Etats-Unis, est également touché par ces remises en question. La Chine est directement visée par un certain nombre des politiques américaines.

Le déplacement de Keir Starmer en Chine intervient peu après ceux du Canadien Mark Carney et du Français Emmanuel Macron. Keir Starmer s'est donné comme priorité de relancer une économie britannique atone et le travailliste voit dans la Chine un moteur puissant. Il est accompagné en Chine, troisième partenaire commercial du Royaume-Uni, d'une soixantaine de chefs d'entreprises et représentants d'organisations culturelles britanniques.

