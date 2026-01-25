Un comité du Parti travailliste britannique a bloqué dimanche la candidature à des législatives partielles d'Andy Burnham, le maire du Grand Manchester. Il est présenté comme un potentiel remplaçant du Premier ministre Keir Starmer à Downing Street.

Des alliés de Keir Starmer, qui est très impopulaire et contesté au sein même des travaillistes, craignent depuis plusieurs mois qu'Andy Burnham ne tente de le renverser s'il revenait au parlement. L'élu local, l'un des politiciens les plus en vue du Labour, a annoncé samedi qu'il souhaitait se présenter à des élections législatives anticipées dans une circonscription de Manchester (nord de l'Angleterre). Mais le Comité exécutif national (NEC) du parti travailliste a imposé dimanche un veto à sa candidature, a indiqué le Labour dans un communiqué. Cette décision promet de provoquer tensions et divisions au sein du parti.

Le comité a mis en avant le coût d'élections anticipées pour la mairie du Grand Manchester si Andy Burnham était élu au Parlement – celui-ci ayant l'obligation de démissionner de son mandat local s'il allait à Westminster. Le NEC estime qu'organiser «une élection non nécessaire pour le poste de maire du Grand Manchester aurait un impact considérable et disproportionné sur les ressources» du parti, a indiqué le Labour.

Le comité ne peut pas prendre «le risque» que le parti travailliste perde la mairie du Grand Manchester en cas d'élections, a ajouté le Labour avant de saluer «le formidable travail» d'Andy Burnham. Le NEC, dirigé par la ministre de l'Intérieur Shabana Mahmood, a imposé ce veto à huit voix contre une. Keir Starmer a voté pour bloquer la candidature d'Andy Burnham.

L'élu est «déçu»

L'élu de Manchester s'est dit «déçu» sur X de la décision du comité et «inquiet sur son potentiel impact sur les élections à venir». Mais il a affirmé qu'il soutiendrait le candidat du Labour aux législatives. «Nous sommes plus forts ensemble», a-t-il écrit.

Mais les critiques contre la décision du NEC n'ont pas tardé. Cette décision est «incroyablement décevante», a jugé Louise Haigh, ancienne ministre des Transports, appelant le NEC à «changer de cap». «Sinon, je pense que nous finirons tous par le regretter», a-t-elle ajouté.

Le parti travailliste, arrivé au pouvoir en juillet 2024, est très bas dans les sondages, devancé par le parti anti-immigration de Nigel Farage, Reform UK. Après des rumeurs de manoeuvres pour le remplacer, Keir Starmer a affirmé début janvier qu'il irait au bout de son mandat de cinq ans. Les prochaines législatives ne sont pas prévues avant 2029, mais le gouvernement sera soumis à un test électoral important lors de scrutins locaux en mai 2026.