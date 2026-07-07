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Les violentes intempéries de l'été
Orages, typhon et vents violents font au moins 15 morts en Chine

Au moins 15 personnes ont péri et des centaines d'autres ont été blessées par les intempéries qui frappent la Chine, selon des médias d'Etat. Orages et vents violents touchent le centre du pays, tandis que le typhon Maysak provoque pluies diluviennes et inondations.
Publié: 05:31 heures
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Dernière mise à jour: il y a 20 minutes
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Des habitants circulent sous la pluie battante dans des rues inondées, le 6 juillet 2026, à Nanning, en Chine.
Photo: China News Service via Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Des orages violents et précipitations extrêmes en Chine ont fait au moins 15 morts et des centaines de blessés. Quelque 50'000 personnes ont été évacuées en raison des inondations, selon un bilan mardi, poussant le président Xi Jinping à demander une mobilisation «totale» des secours.

Des zones de la province du Hubei (centre) ont ainsi été touchées lundi par «un grave épisode de convection atmosphérique» (contraste thermique) provoquant «des orages et vents violents» qui ont balayé des villes comme Huangshi et Huanggang, selon les médias d'Etat.

Cet événement météorologique extrême a fait au moins 11 morts et 331 blessés, a indiqué l'agence officielle Chine nouvelle, précisant que près de 5000 habitations étaient endommagées et 22 effondrées. Une personne restait portée disparue tandis que les opérations de secours se poursuivaient.

Par ailleurs, de fortes pluies et de graves inondations provoquées par le typhon Maysak ont fait au moins quatre morts dans la région du Guangxi (sud), et ont conduit les autorités à évacuer plus de 50'000 personnes selon un décompte actualisé. Huit personnes étaient toujours portées disparues mardi à la mi-journée.

Rupture d'un barrage

Face à ces épisodes, Xi Jinping a souligné «la nécessité de tout mettre en oeuvre pour organiser les opérations de secours d'urgence, soigner les blessés et reloger les habitants affectés, ainsi que pour mener efficacement les travaux de prévention et de secours», a indiqué la télévision d'Etat CCTV.

Ce type de catastrophes naturelles est fréquent à travers la Chine, en particulier l'été lorsque certaines régions subissent des précipitations intenses alors que d'autres suffoquent sous une chaleur accablante.

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Les responsables de Nanning, la capitale régionale du Guangxi, ont relevé au niveau maximal le dispositif d'urgence pour les inondations, après les dégâts provoqués sur des barrages par des pluies torrentielles.

Celles-ci ont ainsi provoqué la rupture des parois du barrage d'un réservoir, et une vidéo spectaculaire diffusée par CCTV montre un torrent d'eau boueuse se précipitant à travers le béton effondré.

Les images montraient des maisons et des voitures partiellement submergées ailleurs dans la région, des secouristes portant des gilets de sauvetage et des casques, tandis que d'autres dans des bateaux pneumatiques recherchaient des personnes en difficulté.

Glissement de terrain

Encore ailleurs en Chine, un glissement de terrain dans un village de la province du Gansu (nord-ouest), a enseveli 33 personnes mardi matin, dont 17 qui ont ensuite été extraites, a indiqué la télévision CCTV.

Les autorités locales «s'emploient de toutes leurs forces» à rechercher celles encore prises au piège, «à reloger correctement les habitants concernés, et à prévenir strictement les catastrophes secondaires». 

Les scientifiques avertissent que l'intensité et la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes à l'échelle du globe augmenteront à mesure que la planète continue de se réchauffer en raison des émissions de combustibles fossiles.

La Chine est le plus grand pays émetteur de gaz à effet de serre au monde, mais c'est également un géant mondial des énergies renouvelables qui ambitionne de rendre sa vaste économie neutre en carbone d'ici 2060.

Au moins 22 personnes ont été tuées en Chine en mai après de fortes pluies qui ont frappé des régions du centre et du sud, où certaines zones ont été "touchées par des précipitations record" selon les médias d'État.

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