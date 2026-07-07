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Depuis l'océan Pacifique
Les Etats-Unis expriment leur «grande inquiétude» après le tir d'essai d'un missile par la Chine

Washington a fait part lundi de sa «grande inquiétude» après un tir d'essai chinois d'un missile lancé depuis un sous-marin dans le Pacifique, sans ogive nucléaire. Les Etats-Unis accusent Pékin d'accroître rapidement et sans transparence son arsenal nucléaire.
Publié: 03:02 heures
Un missile lancé depuis un sous-marin nucléaire de la Marine de l'Armée populaire de libération (APL) chinoise jaillit de l'eau.
Photo: POOL/AFP via Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Les Etats-Unis ont exprimé dans un communiqué lundi leur «grande inquiétude» après le tir d'essai par la Chine d'un missile sans ogive nucléaire depuis un sous-marin dans l'océan Pacifique. «Dans une époque où les Etats-Unis travaillent plus durement que jamais pour empêcher la prolifération nucléaire, la Chine fait le contraire. L'augmentation rapide et opaque de l'arsenal nucléaire de Pékin est une source de grande inquiétude pour la région et pour le monde», a écrit le département d'Etat américain.

La marine chinoise a annoncé lundi qu'un sous-marin à propulsion nucléaire avait procédé au tir d'essai d'un missile équipé d'une ogive d'entraînement à 12H01 (04H01 GMT), une opération qui a suscité la réprobation de plusieurs pays de la région. Dans son communiqué, le département d'Etat américain a appelé la Chine à «s'engager dans des discussions substantielles sur le contrôle des armes».

En février, les Etats-Unis avaient déjà appelé au lancement de négociations multilatérales de contrôle des armements nucléaires incluant Pékin après l'expiration du traité New Start entre les Etats-Unis et la Russie, qui a avivé les craintes de prolifération. Le traité New Start était le dernier traité de contrôle des armements entre les deux principales puissances nucléaires, Etats-Unis et Russie.

Washington accuse la Russie et la Chine de mener des essais cachés. Donald Trump avait par ailleurs annoncé en octobre 2025 que les Etats-Unis se préparaient à reprendre leurs premiers essais nucléaires depuis 1992, en réponse selon lui aux essais menés par d'autres pays.

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