DE
FR

Fraude massive
Xu Jiayin, fondateur d'Evergrande, condamné à la prison à vie

Le fondateur d’Evergrande, Xu Jiayin, a été condamné à la prison à vie en Chine pour fraude financière massive. Le géant immobilier, en crise depuis 2021, écope aussi d’amendes totalisant 15,82 milliards de yuans.
Publié: il y a 31 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 29 minutes
Xu Jiayin a été condamné à la prison à vie pour «fraude financière à grande échelle».
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La justice chinoise a condamné jeudi à la prison à vie le fondateur du géant Evergrande, symbole de la crise de l'immobilier qui continue à peser sur l'économie nationale. Evergrande était autrefois le principal promoteur immobilier de Chine, porté par des décennies d'urbanisation rapide et d'amélioration du niveau de vie dans tout le pays.

A lire aussi
Le choc immobilier en Chine aura-t-il des conséquences en Suisse?
Evergrande en liquidation
Le choc immobilier en Chine aura-t-il des conséquences en Suisse?
Evergrande en défaut de paiement: ce que l'on sait
Selon l'agence Fitch
Evergrande en défaut de paiement: ce que l'on sait

Un durcissement des conditions d'accès au crédit visant à limiter les emprunts excessifs l'a poussé au défaut de paiement en 2021. La déconfiture d'Evergrande et d'autres pairs de l'industrie et la crise du marché immobilier continuent à entraver la croissance dont ils ont longtemps été un des moteurs.

Le groupe Evergrande et sa filiale immobilière ont été condamnés au total à 15,82 milliards de yuan (près d'1,9 milliard de francs) d'amende. Son fondateur Xu Jiayin, ou Hui Ka Yan en cantonais, a été condamné à la prison à vie, notamment pour «fraude financière à grande échelle». Il a aussi été déchu de ses droits civiques à vie et tous ses biens personnels sont confisqués, a indiqué le tribunal de Shenzhen sur le réseau social WeChat.

Fraude financière à grande échelle

«Le groupe Evergrande a été condamné à (...) une amende de 8,82 milliards de yuans (1,05 milliard de francs); Evergrande Real Estate a été condamné à une amende de 7 milliards de yuans (830 millions de francs)», a précisé le tribunal. Entre 2016 et 2021, Evergrande et Xu Jiayin, «ont enfreint la loi nationale en se livrant à une fraude financière continue et à grande échelle, ainsi qu'à d'autres agissements visant à gonfler les actifs et à dissimuler les passifs», a expliqué la cour.

Elle a ajouté que les accusés avaient «pris le contrôle d'institutions financières» via des pots-de-vins, sans nommer les institutions concernées. Cinq autres hauts responsables du groupe Evergrande ont été condamnés à des peines de prison de 6 à 18 ans sous différents chefs d'accusations, selon le tribunal.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Top 20 des lieux coup de cœur en Allemagne
Présenté par
Top 20 des lieux coup de cœur en Allemagne
Top 20 des destinations
Découvrez l’Allemagne en train
«Il faut garder la tête froide quand ça brûle»
Présenté par
«Il faut garder la tête froide quand ça brûle»
Dans ces métiers, c'est l'humain qui fait la différence
«Il faut garder la tête froide quand ça brûle»
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Présenté par
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Gorges, lacs, sommets et marmottes
Les randonnées les plus cool pour les belles journées d'été
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Présenté par
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Chronique
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Voici les nouvelles variantes de spritz
Présenté par
Voici les nouvelles variantes de spritz
Baies, herbes et exotisme
Voici les nouvelles variantes de spritz
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Présenté par
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Les plus belles excursions estivales en transports publics
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Présenté par
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Le triste sort des chats errants en Suisse
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Présenté par
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Présenté par
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Trinquons à la Suisse!
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Articles les plus lus
    Articles les plus lus