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Des pluies diluviennes et des inondations
Le bilan des crues meurtrières en Chine s'alourdit à 39 morts

Le bilan des inondations provoquées par des pluies torrentielles dans le Guangxi, dans le sud de la Chine, s'est brusquement aggravé: 39 personnes ont perdu la vie et neuf autres sont portées disparues, selon les autorités citées jeudi par Chine nouvelle.
Publié: 07:23 heures
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Dernière mise à jour: 07:36 heures
Une femme transporte ses affaires après la rupture du barrage de Liulan, survenue le 6 juillet, dans la région du Guangxi.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Le bilan des pluies diluviennes et des inondations dans la région du Guangxi (sud de la Chine) s'est alourdi jeudi à 39 morts et neuf disparus, a indiqué un média officiel, qui cite les autorités. De violentes précipitations ont frappé la zone ces derniers jours. La télévision publique CCTV a diffusé des images de rivières en crue, de logements détruits et de secouristes distribuant des vivres aux habitants à l'aide de bateaux pneumatiques.

Un précédent décompte officiel faisait état de six personnes décédées dans le Guangxi, où les pluies ont notamment entraîné la rupture d'un barrage au niveau d'un réservoir. Cet accident, au cours duquel les parois de l'ouvrage se sont effondrées, libérant des torrents d'eau boueuse en aval, a fait au moins 26 morts et sept disparus, selon Chine nouvelle, soit l'essentiel du bilan humain actuel.

Dans le village de Liulan, où le barrage avait cédé, les eaux se sont retirées mais rues et maisons restaient recouvertes d'une épaisse boue, a constaté mercredi l'AFP. Des habitants ont entamé le long travail de nettoyage de leurs maisons dévastées, certains utilisant des pelleteuses pour déblayer leurs biens. Les autorités ont envoyé des renforts matériels vers la région, notamment des vivres, imperméables et bateaux pneumatiques, selon Chine nouvelle.

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